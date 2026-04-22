La mezcla «impredecible» de drogas es el nuevo riesgo para las Américas, alerta la OEA

Washington – La rápida expansión de mezclas de drogas sintéticas —como el fentanilo, la ketamina y el MDMA— se ha consolidado como un riesgo creciente en las Américas, donde las autoridades detectan cada vez menos sustancias nuevas y, en su lugar, combinaciones más impredecibles, según un análisis de la agencia antinarcóticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El 67 % de las alertas registradas entre 2019 y 2025 corresponden a drogas que contienen dos o más sustancias, de acuerdo con el informe «Tendencias de las Drogas Sintéticas en las Américas», elaborado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

Estas mezclas incluyen estimulantes, opioides sintéticos, benzodiacepinas, disociativos, sedantes veterinarios y aditivos industriales. En contraste, el estudio señala que rara vez se identifican compuestos químicos completamente nuevos.

«La rápida proliferación de mezclas tóxicas ha desplazado al surgimiento de sustancias nuevas individuales como principal riesgo regional. En su lugar, la imprevisibilidad del contenido que reciben los usuarios se ha convertido en la amenaza dominante», destaca el informe.

Según el documento, el mercado regional de drogas sintéticas es cada vez más «adaptativo», con una alta presencia de cócteles y reformulaciones de compuestos conocidos, a menudo comercializados con «estéticas engañosas y nombres callejeros cambiantes».

«Lo que muestran nuestros datos de alerta temprana es un mercado de drogas que evoluciona más rápido de lo que muchos países pueden detectar hoy», advirtió el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Marques.

Entre las principales tendencias, el informe resalta la evolución del «tusi» o «cocaína rosa», que ha pasado a venderse como una mezcla de múltiples sustancias —principalmente ketamina, MDMA y cafeína— y cuya distribución se ha extendido desde Centroamérica y Sudamérica hasta Estados Unidos.

Asimismo, documenta la aparición de los nitacenos, uno de los grupos de opioides sintéticos más potentes, y alerta sobre el creciente uso de sedantes veterinarios como la xilacina y la medetomidina en combinación con fentanilo, lo que dificulta la reversión de sobredosis.

El análisis advierte también de brechas persistentes: los países con capacidades forenses y de laboratorio limitadas pueden estar subestimando la presencia y expansión de estas sustancias.

En este contexto, la secretaria ejecutiva interina de la CICAD, Angela Crowdy, subrayó que los hallazgos «refuerzan la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de alerta temprana como parte de una arquitectura regional integrada». EFE