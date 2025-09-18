La mexicana Ximena Sariñana celebrará su cumpleaños 40 con el álbum Existencia kamikaze

Ciudad de México – La cantante mexicana Ximena Sariñana celebrará sus 40 años de edad con su nuevo álbum Existencia Kamikaze, una experiencia sonora inspirada en esta etapa de su vida en la que es madre y un referente femenino en la música nacional, un camino en el que afirmó haberse enfrentado al “machismo”.

“Entré (a la industria musical) con los mismos discursos machistas de: ‘Solo hay espacio para una mujer y son muy competitivas’. Eso no es cierto, siempre fueron ellas las que me tendieron primero la mano”, sostuvo en conferencia de prensa la artista que cumplirá las cuatro décadas el próximo 29 de octubre.

Sariñana debutó como solista con su disco Mediocre (2008), que fue nominado a los Premios Grammy Latinos. Su voz ha acompañado con éxito el talento de Natalia Lafourcade, recién nominada al premio citado, o Julieta Venegas, exponentes de la música en México.

La compositora ve a lo lejos a esa adolescente de 15 años -que tuvo su despertar musical por el disco OK computer (1997) de Radiohead- aunque en ella sigue habitando esa «fuerza volcánica» que expresa en este álbum inspirado en documental Fire of love, que cuenta la historia de los vulcanólogos franceses Katia y Maurice Krafft.

La también actriz explicó que este disco es una “metáfora de cómo los seres humanos vivimos a partir de ciclos”, además confesó que “existencia kamikaze” es una frase que replicó de la cinta de Katia y Maurice, quienes fallecieron en una explosión volcánica en 1991.

“Tienen esta vida muy riesgosa de estudiar a los volcanes de cerca, siempre arriesgando sus vidas y uno de ellos dice: ‘Prefiero vivir una existencia kamizake si me toca vivirla a lado de la belleza de un volcán’, y me resonó mucho, porque es una metáfora de cómo existir y estar abierta a sentirlo todo”, destacó.

Además, precisó, “decidimos dividir este disco en distintos EPs que representan las tres etapas de un volcán en explosión”.

Comentó que Ojos diamante es una composición previa a “la efervescencia de la explosión, como a baja temperatura”, mientras que Rompe es todo lo contrario, pues suelta todo lo que la artista ha experimentado, y, por último, Las cosas simples representa la calma con un tono más “poético y acústico”.

Por ahora, estos lanzamientos han contado con la colaboración de los mexicanos Caloncho y Samantha Barrón, aunque la intérprete revela que todavía falta una más por revelar.

A inicios del siglo, Sariñana marcó a las generaciones que ahora tienen 30 años, algunos de ellos la atesoran por la banda sonora de ‘Amarte Duele’ (2002), una de las películas que marcaron el género del drama romántico mexicano.

Incluso, este año la cantante revivió el tema con dos nuevas versiones que despertaron la nostalgia hacia este soundtrack en el que también participó Zoé o Volován, reconocidas agrupaciones en el país.

Con casi 40 años, admitió que “es más apasionada que cuando era adolescente” y que esa chispa “kamizake” la vivió cuando nacieron sus hijos.

“Los primeros meses de mis hijos fueron una experiencia kamizake. Quise seguir trabajando de tiempo completo y amamanté cinco años sin parar mientras tenía que ir a premios, shows, conferencias de prensa, hace apenas un año volví a dormir una noche entera”, concluyó asomando una sonrisa.

La compositora celebrará un concierto el próximo 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México con un aforo de más de 3.000 personas, el espectáculo también contará con presentaciones en España. EFE

