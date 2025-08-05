La mexicana Natalia Lafourcade brilla en la despedida de su gira europea en España

Girona (España).– La cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade, una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea, brilló en su presentación en el Festival de Cap Roig (noreste), en el que ha presentado algunos de los temas de “Cancionera” su décimo y último álbum de estudio lanzado en abril.

La artista, la mayor ganadora de Grammys latinos de la historia, 18, repasó en la noche del lunes los temas más conocidos de su repertorio, una fusión de folclore, bolero, rock y pop, con la que Lafourcade crea un sello único que traspasa fronteras y, como le gusta decir, va “a su propia corriente”.

«Como quisiera quererte”, “Cocos en la playa”, “El lugar correcto” o “Tu si que sabes quererme” fueron algunos de los más aplaudidos en un concierto que reunió a unas 2.000 personas y en el que la cantante incluyó una versión de “La Llorona” y su adaptación del “Cucurrucucú paloma”.

La presentación en el festival español ha puesto fin a su gira por Europa, aunque la artista ha anunciado: “Voy a volver”.

Maria Natalia Lafourcade Silva, más conocida como Natalia Lafourcade, nació en 1984 en Ciudad de México aunque creció en Veracruz, descubrió muy pronto su vocación avivada por la recuperación de un accidente con un caballo cuando tenía 6 años, gracias a la música.

La artista seguirá su gira en septiembre en Ciudad de México y posteriormente en Las Vegas.EFE/ir