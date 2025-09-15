spot_imgspot_img
Política

La mejor forma de honrar Honduras es con elecciones limpias y transparentes: presidenta del Cohep en el 204 aniversario de la independencia

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló que la mejor forma de honrar a la patria es que haya elecciones generales limpias y transparentes.

Gallardo emitió un mensaje divulgado en las redes sociales por el 204 aniversario de la independencia de Honduras.

Mencionó que el Cohep reitera su compromiso con los valores que unen a la nación: la libertad, la justicia y democracia.

“La mejor forma de honrar a Honduras es haciendo patria con elecciones limpias y transparentes, donde la voluntad del pueblo se respete y cada voto sea un paso hacia un futuro más justo y unido”, dijo Gallardo.

Indicó que el Cohep seguirá impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico y social.

La presidenta del Cohep invitó a la población hondureña a creer en la capacidad de transformar el país y ejercer los derechos ciudadanos con orgullo y compromiso. AG

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024