La mejor forma de honrar Honduras es con elecciones limpias y transparentes: presidenta del Cohep en el 204 aniversario de la independencia

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló que la mejor forma de honrar a la patria es que haya elecciones generales limpias y transparentes.

🇭🇳✨ En este 15 de septiembre celebramos 204 años de independencia, recordando que la mejor forma de honrar a #Honduras es fortaleciendo la democracia con unidad, respeto y participación ciudadana.



Desde el #COHEP seguiremos impulsando el desarrollo económico y social,… pic.twitter.com/ywQ34kVZVx — COHEP (@COHEPHonduras) September 15, 2025

Gallardo emitió un mensaje divulgado en las redes sociales por el 204 aniversario de la independencia de Honduras.

Mencionó que el Cohep reitera su compromiso con los valores que unen a la nación: la libertad, la justicia y democracia.

“La mejor forma de honrar a Honduras es haciendo patria con elecciones limpias y transparentes, donde la voluntad del pueblo se respete y cada voto sea un paso hacia un futuro más justo y unido”, dijo Gallardo.

Indicó que el Cohep seguirá impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico y social.

La presidenta del Cohep invitó a la población hondureña a creer en la capacidad de transformar el país y ejercer los derechos ciudadanos con orgullo y compromiso. AG