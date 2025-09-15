La mejor forma de honrar Honduras es con elecciones limpias y transparentes: presidenta del Cohep en el 204 aniversario de la independencia

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló que la mejor forma de honrar a la patria es que haya elecciones generales limpias y transparentes.
Gallardo emitió un mensaje divulgado en las redes sociales por el 204 aniversario de la independencia de Honduras.
Mencionó que el Cohep reitera su compromiso con los valores que unen a la nación: la libertad, la justicia y democracia.
“La mejor forma de honrar a Honduras es haciendo patria con elecciones limpias y transparentes, donde la voluntad del pueblo se respete y cada voto sea un paso hacia un futuro más justo y unido”, dijo Gallardo.
Indicó que el Cohep seguirá impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico y social.
La presidenta del Cohep invitó a la población hondureña a creer en la capacidad de transformar el país y ejercer los derechos ciudadanos con orgullo y compromiso. AG