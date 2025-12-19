La mayoría de los combustibles baja de precio, a excepción del GLP vehicular, para Navidad

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía comunicó este viernes que la mayoría de los combustibles, a excepción del GLP Vehicular, reducirán su precio para la próxima semana, es decir, para Navidad.

La gasolina súper experimentará una reducción de un lempira con 84 centavos, y su nuevo precio será de L. 100.34.

Mientras que gasolina regular reportará una rebaja de un lempira con 88 centavos, y su costo a partir del lunes será de L. 91.73.

El queroseno, su nuevo precio es de 76.08 lempiras tras una disminución de L. 1.99.

En el caso del diésel, es donde se registrará la mayor rebaja en su precio de dos lempiras con 22 centavos, y su valor a pagar a partir del lunes será de L. 87.62.

No obstante, el GLP Doméstico mantiene su precio de 238.13 lempiras tras la medida de subsidio que estuvo otorgando el gobierno en la mayor parte de su administración.

Finalmente, el GLP Vehicular es el único carburante que sufrirá un aumento de 10 centavos en su precio que será de 45.19 lempiras. AG