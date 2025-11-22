La Maratón Sula lista para arrancar este 2026 con fuerza

Tegucigalpa – LACTHOSA, a través de su marca SULA, anuncia con orgullo la undécima edición de la Maratón Sula, uno de los eventos deportivos y solidarios más importantes de Honduras. El próximo 11 de enero de 2026, miles de corredores se reunirán frente a las instalaciones de LACTHOSA para iniciar, a las 5:20 a.m., con una jornada marcada por la emoción, la determinación y el espíritu de unidad que ha caracterizado a la carrera durante más de una década.

La Maratón Sula no solo celebra el esfuerzo físico, sino su impacto social. Este 2026, la carrera reafirma su apoyo a La Cajita de Nena, el Banco de Alimentos de Honduras y PREPACE, tres causas que transforman vidas y que reciben respaldo directo con cada inscripción.

En esta edición, la camiseta oficial llega renovada gracias a SPORTLINE, incorporando tecnología ZTEK, que ofrece frescura, comodidad y libertad de movimiento. Una prenda diseñada para acompañar el rendimiento del corredor y simbolizar el espíritu de esta gran fiesta deportiva.

«Como empresa comprometida con los hondureños, reafirmamos nuestro apoyo al deporte y a las causas que transforman vidas. La Maratón Sula es un espacio donde cada paso inspira, conecta y deja huella en nuestra sociedad”, manifestó Jennifer Ramos, organizadora de la Maratón Sula y jefe de Responsabilidad Social Empresarial de LACTHOSA.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles tanto en www.eticket.hn como en los kioskos ETICKET ubicados en Multiplaza y Metromall en Tegucigalpa, así como en Multiplaza en San Pedro Sula.

Los corredores que se inscriban durante los días 21, 22 y 23 de noviembre obtendrán 15% de descuento y en los días posteriores, hasta el 3 de enero, 10% de descuento al pagar con tarjetas de crédito y débito de BAC. La entrega de kits, un momento que marca la cuenta regresiva hacia la carrera, se realizará los días 9 y 10 de enero en la tienda SPORTLINE de Mall Multiplaza Tegucigalpa.

Marcas líderes y fuerzas de apoyo

La seguridad es uno de los pilares del evento, por lo que la Maratón Sula contará con el acompañamiento de instituciones y cuerpos de socorro como Movilidad Urbana, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Policía Nacional de Honduras, la Cruz Verde Hondureña, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, COPECO y la Cruz Roja Hondureña.

El evento también se fortalece gracias al apoyo de un sólido grupo de patrocinadores que creen en el deporte, la salud y el impacto positivo en la sociedad. Entre ellos destacan BAC Honduras, Toyota, Sportline, ZTEK, GBM, Corrugados de Sula, Supermercados La Colonia, Smart Fit, LUIHSA, UNO, La Hora del Té Radio, Nutrispot, Reciclaje Diamante, Bimbo, Sanissimo, McDonald’s, Ceteco, Multimedia Publicidad, Quaker, Ceragem, PRO, Guandy, Suerox, Tosh, Farma Fácil, Publi Móvil, Uniformes Hércules, Sudagrip, Grupo PREMIA, Kash, Ventu Life Center, Inplasa, Saba, PORSALUD, Vitali Residencial, Renovart Platinum, Boost y Universal Foods, marcas líderes que contribuyen a que cada edición sea más innovadora y única.

La invitación está abierta para todos: corredores experimentados, deportistas aficionados, familias, equipos de trabajo, grupos de amigos y cualquiera que desee iniciar el 2026 con una experiencia transformadora.

Para más información pueden visitar www.maraton.sula.hn o seguir las redes oficiales de SULA en Facebook e Instagram.