La maquila textiles del Merendón, cierra operaciones y deja sin empleo a más de mil hondureños

San Pedro Sula- Otra maquila anuncia a sus empleados que cierra operaciones en Choloma, Cortés, norte de Honduras.

El presidente del sindicato de dicha empresa confirmó que en reunión las autoridades de la empresa textil anunciaron la decisión a sus más de mil empleados.

La maquila textiles del Merendón, del grupo “Fruit of the Loom” ubicada en el sector de la Jutosa en Choloma.

En la misma laboran más de mil empleados que a partir de diciembre se quedarán sin su sustento mensual.

La empresa también podrá en venta toda su maquinaria, se indicó.

Se afirmó que los ejecutivos prometieron a los empleados que a finales de noviembre pagarán los derechos a sus colaboradores. IR