La mafia es la que apoyó a Carlos Zelaya, responde alcalde de Choluteca a Rixi Moncada

Tegucigalpa – El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, señaló este jueves que la mafia en Honduras fue la que apoyó al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, refiriéndose a la reunión que sostuvo con los barones de la droga y que quedó grabado en el “narco video”.

“La mafia fue la que apoyó a Carlos Zelaya, allí está “El Negro” Lobo, “Don H”, Los Cachiros y Matta Waldurraga”, dijo a periodistas, en referencia a los poderosos capos jefes de grupos de transportistas de droga y que tuvieron un encuentro para prometer ayuda que financiará la primera campaña de Libre el 2013 por más de cientos de miles de dólares.

Manifestó que Rixi Moncada es apoyada por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, señalado por Estados Unidos por integrar una estructura de narcotráfico que envía drogas a EEUU.

Criticó que la presidenta Xiomara Castro se solidarizó con Palestina ante los bombardeos de Israel, pero no hizo lo mismo con Ucrania que está en conflicto con Rusia.

Añadió que el gobierno se solidariza con Nicaragua, pero no con los cristianos de esta nación que están presos, además que cerraron Radio Católica.

Soriano vaticinó que los miembros de Libre se escaparán hacia Nicaragua después de conocer los resultados de las elecciones generales.

“Ellos saben que al salir serán perseguidos”, declaró.

El alcalde de Choluteca aseveró que el oficialismo trata de tapar todos los escándalos que se han destapado en esta administración. AG