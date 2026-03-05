La lucha contra el narcotráfico es permanente y sin excepciones, afirma su director Ramiro Muñoz

Tegucigalpa- El director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, aseguró que el combate al narcotráfico en Honduras debe entenderse como un esfuerzo permanente y coordinado entre todas las instituciones del Estado y organismos internacionales.

“El narcotráfico es una guerra de nunca terminar. Quien crea que el mal se erradicó de un momento a otro está equivocado”, afirmó, al destacar que la estrategia requiere articulación con la Policía Nacional de Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras, el Poder Judicial y la cooperación de agencias internacionales presentes en el país.

Muñoz Bonilla enfatizó que, si se actúa correctamente desde la dirección y la cadena de mando, los resultados en la persecución de estructuras criminales llegarán. “Desde la cabeza, si la ruta es clara, todo el que tenga que caer, caerá”, sostuvo, al tiempo que dejó claro que las investigaciones y los procesos deben aplicarse sin distinción.

Consultado sobre si habrá acciones legales contra cualquier persona involucrada en actividades ilícitas, respondió de forma contundente: “Si corresponde, así será. Si no, entonces no tendría sentido nuestro trabajo”.

El funcionario también aseguró que su motivación no es de carácter económico ni personal, sino institucional. “Yo ya no necesito este trabajo. Esto es por Honduras”, expresó, al señalar que la prioridad es fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado y evitar que el narcotráfico gane terreno.

Las autoridades reiteraron que intensificarán las operaciones y la coordinación interinstitucional para obtener resultados concretos en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.LB