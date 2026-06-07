La longevidad en el cargo de Deschamps, en el Mundial de Bielsa y Javier Aguirre

Madrid- La XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres países sedes -Estados Unidos, México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes, con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012; el defensor del título, Lionel Scaloni; o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón.

Deschamps, nacido hace 57 años en Bayona, fue un mediocentro defensivo con un éxito notable que ha prolongado en el banquillo de los ‘Bleus’ y todo un especialista en el Mundial. Es uno de los tres que ha ganado el torneo como jugador y entrenador, junto a dos mitos como el brasileño Mário ‘Lobo’ Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

Tras colgar las botas y dirigir a Mónaco, Juventus y Olympique Marsella, en julio de 2012 llegó al banquillo de Francia. En Brasil 2014 tan sólo la posteriormente campeona Alemania le cortó el paso en cuartos y en la Eurocopa 2016 alcanzó la final, perdida ante Portugal.

Fueron los primeros pasos para un Deschamps que ha acabado siendo histórico y uno de los entrenadores a nivel selección más exitoso de los últimos tiempos. Guio a Francia a su segundo título universal en Rusia 2018 (tras ganarlo como futbolista en 1998) con una joven promesa rutilante como Kylian Mbappé al vencer en la final a Croacia y la llevó a la final de Catar 2022, un encuentro inolvidable que perdió en la tanda de penaltis ante la Argentina de Leo Messi y compañía que adiestraba Lionel Scaloni.

La estabilidad de Scaloni, Dalic y Moriyasu

El técnico argentino es el otro seleccionador campeón universal presente en este Mundial, el dueño de un banquillo al que llegó el 2 de agosto de 2018 con escasa experiencia en el alto nivel y con notables dudas en el ambiente que paulatinamente se encargó de anular para devolver a la Albiceleste a la cima. Desde su llegada, todas las finales jugadas terminaron en título: dos Copas América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial.

Zlatko Dalic, el segundo técnico que lleva más tiempo en el cargo -desde el 7 de octubre de 2017-, también se incorporó a la selección como seleccionador interino y se ha convertido en historia del fútbol de Croacia, al comandar la segunda generación dorada del conjunto ajedrezado, con el segundo puesto en Rusia 2018 y el tercero en Catar 2022.

Entre los longevos sobresale también Hajime Moriyasu, otro excentrocampista, que se incorporó a los ‘Samurais Azules’ en julio de 2018 y, tras impulsar una renovación generacional, le dio un carácter dinámico, agresivo y técnico a un equipo que fue una de las sensaciones en Catar, donde lideró su grupo por delante de España y Alemania y solamente cedió en octavos ante Croacia en la tanda de penaltis.

Donis, recién llegado, y el regreso de Queiroz

En el lado contrario de la balanza, el de los entrenadores que llevan menos tiempo aparecen el griego Georgios Donis, un técnico con reputación en Arabia Saudí fichado como técnico de los ‘halcones verdes’ el 23 de abril para relevar al francés Hervé Renard; y un histórico como el portugués Carlos Queiroz, cuya incorporación como técnico de Ghana en reemplazo de Otto Addo se hizo oficial el 13 de abril.

El técnico mozambiqueño-portugués hará historia. Estará en su quinto Mundial. Alcanzará al balcánico Bora Milutinovic y se quedará a uno del brasileño Carlos Alberto Parreira. Se estrenó con Portugal en Sudáfrica 2010, donde cayó en octavos ante España, a la postre campeona, y en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 dirigió a la selección de Irán, uno de los numerosos equipos que ha entrenado a lo largo de su dilatada carrera.

Con sus 73 años no será el más veterano, dato que recaerá en el neerlandés Dick Advocaat, con 78, que a finales de mayo regresó a la selección de Curazao, después de haber renunciado por motivos personales, tras la histórica clasificación. Advocaat vuelve además a Estados Unidos, donde condujo a Países Bajos a los cuartos de final en 1994.

Advocaat tiene 40 años más que el más joven, el alemán Julian Nagelsmann (38), el encargado de que la ‘Mannschaft’ recupere el protagonismo perdido desde el título en Maracaná en 2014.

Bielsa y Aguirre, casi un cuarto de siglo después

Los nombres de Marcelo Bielsa y de Javier Aguirre vuelven a aparecer en la nómina de seleccionadores en un Mundial 24 años después de su estreno en Corea del Sur/Japón 2002, edición en la que dirigieron a Argentina y México, respectivamente. Ahora vuelven con Uruguay, en el caso del técnico rosarino, y con el ‘Tri’, en el del ‘Vasco’.

Bielsa vivió el sinsabor de caer eliminado en la fase de grupos, tras Suecia e Inglaterra, y Aguirre, tras liderar su serie por delante de Italia, Croacia y Ecuador, cedió en octavos frente a Estados Unidos

El técnico argentino y el mexicano reaparecieron en Sudáfrica 2010 al frente de Chile y del ‘Tri’ y ahora vuelven a una cita mundialista con ilusiones renovadas en un nuevo giro a sendas carreras intensas con numerosas escalas.

En total, este Mundial 2026 reúne a 27 nacionalidades entre los 48 banquillos. Argentina es el país que aporta más técnicos, con Scaloni, Bielsa, Néstor Lorenzo (Colombia), Sebastián Beccacece (Ecuador), Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y Gustavo Alfaro (Paraguay).

Francia presenta a Deschamps, Rudi García (Bélgica), Sebastien Migne (Haití), Sebastien Desabre (RD Congo) y Sabri Lamouchi (Túnez); y España tiene a Luis de la Fuente (España), Julen Lopetegui (Catar), Roberto Martínez (Portugal) y Thomas Christiansen (Panamá).

Rudi García tiene el difícil encargo de hacer olvidar la magnífica etapa en Bélgica de Martínez, que ahora comanda a una ambiciosa Portugal, para la que el español ha recuperado la confianza perdida por Cristiano Ronaldo en el final de Catar 2022 bajo la batuta de Fernando Santos y la ha convertido en una de las aspirantes a todo.

De la Fuente, por su parte, también ha devuelto a España al gran escaparate después de sus malas participaciones en los dos Mundiales anteriores y con la vitola de actual campeón europeo, con un equipo joven pero experto, sueña con emular a la generación dorada que se coronó en las Eurocopas 2008 y 2012 y en Sudáfrica 2010.

Y tres técnicos presentan Alemania (Nagelsmann, Ralf Rangnick -Austria- y Thomas Tuchel -Inglaterra-) e Italia (Carlo Ancelotti -Brasil-, Vincenzo Montella -Turquía- y Fabio Cannavaro -Uzbekistán-).

Ancelotti, uno de los entrenadores más exitosos a nivel clubes del fútbol europeo, se estrena como técnico en un Mundial tras jugar en México 1986 e Italia 1990. Su reto, recuperar a Brasil para la lucha por la gloria; mientras que Cannavaro, campeón en Alemania 2006 y que participó como jugador en Francia 1998, Corea del Sur/Japón 2002 y Sudáfrica 2010, comanda a una de las selecciones novatas, Uzbekistán.

En tanto, Tuchel, ganador de la Liga de Campeones con el Chelsea en 2021, y que ha dirigido a equipos como Borussia Dortmund, PSG y Bayern Múnich, es el elegido para que Inglaterra encuentre el camino adecuado para aspirar a su segunda corona. EFE