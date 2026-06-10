La lluvia de peces en Yoro vuelve a sorprender al país, tras intensa tormenta 

Tegucigalpa – La esperada lluvia de peces volvió a hacerse presente este martes en Yoro, luego de una intensa tormenta que azotó la zona durante varias horas y dejó a su paso escenas que, una vez más, despertaron asombro entre los habitantes.

Vecinos de la aldea Centro Poblado reportaron la aparición de numerosos peces sobre calles, solares y espacios abiertos tras el temporal. Según testimonios de los pobladores, los animales fueron recolectados en recipientes y baldes, repitiendo una tradición que forma parte de la identidad cultural de esta región del país.

Imágenes compartidas por medios locales mostraron a familias enteras recogiendo los peces dispersos sobre el suelo, un acontecimiento que cada año genera expectativa entre los habitantes del departamento y que suele ocurrir entre los meses de mayo y junio, coincidiendo con el inicio de la temporada lluviosa.

La llamada “lluvia de peces” es considerada uno de los fenómenos más peculiares de Honduras y ha sido transmitida de generación en generación como parte del folclore y las leyendas más representativas de Yoro.

Aunque para muchos pobladores el evento mantiene un carácter casi milagroso, la comunidad científica ha planteado diversas explicaciones. Una de las teorías más aceptadas sostiene que fuertes trombas marinas o pequeños tornados pueden succionar peces desde cuerpos de agua y transportarlos a través de sistemas tormentosos, liberándolos posteriormente junto con la lluvia.

Sin embargo, investigadores y biólogos locales consideran que esta hipótesis presenta limitaciones en el caso de Yoro, debido a que la zona se encuentra a unos 200 kilómetros del mar y los peces encontrados son principalmente de agua dulce. Por ello, otra explicación apunta a que los animales podrían provenir de corrientes o cavernas subterráneas que afloran durante las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones.

Más allá de las explicaciones científicas, el fenómeno continúa cautivando a quienes lo presencian y reafirma su lugar como una de las manifestaciones naturales más extraordinarias y reconocidas de Honduras y a nivel internacional. LB