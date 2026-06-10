La llegada de Marco Silva eclipsa la salida de Mourinho en la prensa portuguesa

Lisboa.- El anuncio oficial de Marco Silva como nuevo entrenador del Benfica es este miércoles la noticia más destacada por la prensa deportiva de Portugal, relegando a un segundo plano la marcha de su predecesor, Jose Mourinho, al Real Madrid.

«Ahora es Real», titula el diario O Jogo con una portada en la que destaca a Silva, mientras que en una esquina muestra a Mourinho e informa de que el equipo madridista ha formalizado su intención de ficharlo.

Silva también protagoniza la portada de A Bola, que titula «Es oficial», mientras que el otro principal diario deportivo portugués, Record, recuerda que «Marco entra, Mourinho sale», aunque da protagonismo en portada al Sporting.

Marco Silva fue oficializado por el Benfica en las últimas horas del martes con un comunicado en el que las ‘águilas’ anunciaron que firmó un contrato por dos temporadas, con una opción de prórroga por una más.

Esta nota apareció minutos después de otra en la que el club lisboeta informaba de que el Real Madrid pagará los 15 millones de la cláusula de rescisión de José Mourinho para contratar al técnico, quien ya pasó por el Santiago Bernabéu entre 2010 y 2013. EFE/ir