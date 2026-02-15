spot_img
 «La llamada de hoy es fuerte porque toca muy de cerca a nuestro país, si queremos algo nuevo en este 2026 necesitamos que haya reconciliación, paz y perdón, pero que también haya justicia».

Por: Proceso Digital

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

