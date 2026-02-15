Frase del día «La llamada de hoy es fuerte porque toca muy de cerca a nuestro país, si queremos algo nuevo en este 2026 necesitamos que haya reconciliación, paz y perdón, pero que también haya justicia».Por: Proceso Digital15 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Noticias recientes NacionalesTitular del CNA insiste en aplicar juicio político a altos cargos que socavaron la democracia EconomíaSe materializa cierre paulatino de Textiles Merendón en Choloma FarándulaDennis Quaid asume uno de los roles actorales ‘más difíciles’ en ‘I Can Only Imagine 2’ FarándulaRicky Martin declara amor a Brasil en su segunda visita al sambódromo de Río de Janeiro FarándulaMuere Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años