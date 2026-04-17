La ley no dice que los miembros del TJE tienen que ser de determinado partido político: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar dijo este viernes que la legislación vigente no establece que los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tienen que pertenecer a un determinado partido político, lo único que se necesita es el respaldo de las dos terceras partes del Congreso Nacional.

Así reaccionó luego del juicio político para cuatro funcionarios electorales que culminó con sus destituciones en el CNE y el TJE.

Aguilar citó que la ley ni la Constitución establecen que los representantes del TJE deben ser de determinado partido político.

“La Constitución dice que pueden ser electos aquellos candidatos que reúnan los requisitos necesarios, que no tengan inhabilidades, pero no establece de qué partido político. La condición específica es que tiene que ser por más de las dos terceras partes de la totalidad del pleno de la Cámara Legislativa”, explicó.

Igualmente, mencionó que tampoco se establece el tiempo estipulado para nombrar a los sustitutos de los entes electorales, pero lógicamente deberá ser lo más pronto posible para no dejar que se integre el pleno en estas instituciones.

Urgió para que desde el Congreso Nacional se impulsen reformas electorales que garanticen procesos electorales transparentes, robustos y garantes. JS