“La ley me lo otorga y es una potestad del presidente poder ayudar”, presidente Asfura por entrega de bono a diputados

Tegucigalpa- El presidente Nasry Asfura defendió la entrega del bono de 100 mil lempiras a un grupo de diputados, en su mayoría del Partido Liberal, argumentando que la medida está respaldada por la ley y forma parte de sus facultades.

“Bueno, la ley me lo otorga, hay un reglamento y es una potestad del presidente poder ayudar”, respondió escuetamente el mandatario al ser consultado por la prensa sobre la controversial asignación de recursos, que ha generado cuestionamientos y un intenso debate público.

Diversos sectores han criticado la decisión, señalando que este tipo de prácticas reflejan los mismos vicios del pasado en el manejo de fondos públicos. Entre las principales dudas que han surgido está si el dinero utilizado para estos bonos proviene de la partida confidencial administrada por el Poder Ejecutivo.

Otro cuestionamiento es si se trata de un pago a los congresistas para alinearse a intereses del partido en el poder.

La polémica se da en un contexto en el que el Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del jueves la derogación total del Fondo Departamental, eliminando el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Decreto 363-2013).

Según explicó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, con esta decisión los diputados dejarán de manejar efectivo directamente, y las ayudas sociales serán canalizadas mediante un sistema transparente.

La medida busca, según las autoridades, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, aunque el debate sobre el uso de recursos públicos y la asignación de bonos continúa generando reacciones en distintos sectores de la sociedad.LB