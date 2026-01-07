La ley lo permite, votar por Samuel era votar por Jorge Cálix, recuerda diputado García

Tegucigalpa – El diputado electo Samuel García confirmó este miércoles que renunciará a la diputación propietaria para que tome posesión de la misma el diputado Jorge Cálix.

– A su juicio el Partido Nacional debe de presidir la presidencia del Congreso Nacional.

Sostuvo que la ley lo permite y desde antes de la elección todos sabían que votar por Samuel era votar por Jorge Cálix.

Aseguró que él quedará como diputado suplente de Jorge Cálix.

“El llamado es a buscar la paz, la unión del liberalismo, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se tiene que reunir y hablar, no podemos permitir que don Roberto Contreras renuncie ya que fue un mandato de las bases”, señaló.

Partido Nacional debe presidir el CN

Consideró que el Partido Nacional debe ser el encargado de tomar las riendas del Congreso Nacional, debe de haber consensos, “no podemos ilusionarnos con esa presidencia, hay que ser honestos, muchos andan buscando cuotas de poder dentro del liberalismo, pero no cabe duda que la presidencia del Congreso será para el Partido Nacional, ellos ganaron la elección, tienen mayoría de diputados, los consensos deben ser orientados a una buena integración”, explicó.

Afirmó que ese es su pensar y sabe que hay muchos diputados que piensan igual, “pero como conocedor de política, el Partido Nacional no le cederá la presidencia a otro partido”.

Apuntó que todos los 41 diputados se van a reunir para tomar decisiones, el Partido Liberal peleará esa presidencia, pero el Partido Nacional no va a ceder, reiteró. IR