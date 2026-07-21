“La Ley de Empleo Parcial es una pantomima”: Codeh

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de Los Derechos Humanos, (Codeh), Hugo Maldonado, criticó hoy la Ley de Empleo Parcial y señaló que los hondureños urgen de empleo estable y digno.

“La Ley de Empleo Parcial es una pantomima porque los hondureños necesitan un empleo estable y digno”, expresó Maldonado.

A criterio del defensor de derechos humanos dicha ley degrada los derechos de los trabajadores.

Para “nosotros degrada los derechos sociales de los trabajadores”; asimismo, dijo también que “hay una discriminación de la verdadera mano de obra calificada en cualquier empresa del país”, apuntó.

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial bajo el decreto 45-2026, la cual entró en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta el 28 de marzo de 2026.

El objetivo de la Ley de Empleo Parcial es regular el régimen especial aplicable a la modalidad excepcional de trabajo a tiempo parcial, como forma de prestación de servicios subordinados en jornada inferior a la ordinaria máxima legal, garantizando seguridad jurídica a trabajadores y patronos.

La ley reconoce el goce de los derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad, no discriminación, irrenunciable y proporcionalidad respecto del trabajo a tiempo completo.

“Es una pantomima si no traemos inversión al país, solo para cuando es Semana Santa, Navidad, solo para cuando es el Año Nuevo, etcétera. Aquí los más de un millón de hondureños, lo que necesitamos es un puesto de trabajo firme, estable, duradero y sobre todo que los ayude a modernizar la economía personal y familiar”, insistió Maldonado.