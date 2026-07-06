La lección que Cabo Verde le dio al fútbol hondureño

Chasty Fernandez

No soy una experta en fútbol. De hecho, durante muchos años apenas conocía las reglas de este deporte. Sin embargo, gracias a la pasión que mi padre y mi hija sienten por cada partido, comencé a verlo con otros ojos. Mientras ellos analizaban jugadas y estrategias, yo empecé a descubrir las historias humanas que existen detrás de cada selección.

Así fue como conocí a Cabo Verde.

Este pequeño archipiélago africano, ubicado frente a la costa occidental de África y con una población cercana a las 500 mil personas, ha enfrentado durante décadas importantes limitaciones económicas. Sin embargo, decidió convertir esa realidad en una oportunidad.

La Federación Caboverdiana de Fútbol comprendió que el talento de su país no terminaba en sus fronteras. Buscó a hijos y nietos de emigrantes caboverdianos formados en academias de Europa y Estados Unidos, y los invitó a representar la tierra de sus raíces. Uno de ellos fue Roberto «Pico» Lopes, nacido en Irlanda e hijo de un padre caboverdiano, quien recibió la convocatoria mediante un mensaje en LinkedIn. También destaca Vozinha, el experimentado guardameta de 40 años cuya historia de esfuerzo se convirtió en un símbolo de perseverancia para todo un país.

El resultado fue mucho más que una buena actuación deportiva. Cabo Verde demostró que las limitaciones económicas no son una condena cuando existen visión, planificación y compromiso. Con recursos muy limitados, la Federación Caboverdiana de Fútbol decidió reunir a hijos y nietos de caboverdianos que crecieron y se formaron futbolísticamente en otros países, y construyendo así un equipo competitivo y orgulloso de sus raíces. No fue el dinero lo que cambió su historia, sino la capacidad de convertir una limitación en una oportunidad.

Mientras conocía esta historia no pude evitar pensar en Honduras.

Nuestro país también respira fútbol. Contamos con una afición que nunca deja de creer y con futbolistas que tienen el privilegio de dedicarse profesionalmente a este deporte. Sin embargo, los resultados siguen estando por debajo de las expectativas de una nación que sueña con volver a competir entre las mejores selecciones.

No escribo estas líneas para señalar culpables. Sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre los jugadores o los cuerpos técnicos. El fútbol de un país no se construye únicamente en los noventa minutos de un partido; se construye desde las ligas menores, la formación, la disciplina, la dirigencia, la planificación, la transparencia y la continuidad de los procesos. Representar a Honduras es un honor, pero también una enorme responsabilidad colectiva.

Cabo Verde nos dejó una lección que trasciende el fútbol. Nos recordó que los grandes resultados no son fruto de la casualidad, sino de un proyecto construido con visión, liderazgo, disciplina y compromiso. Cuando un país logra que dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores y afición crean en el mismo objetivo, las limitaciones dejan de ser excusas y se convierten en desafíos por superar. Tal vez ese sea el partido que Honduras aún tiene pendiente por ganar.