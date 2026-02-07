“La Kleibona”, entre bandas criminales investigadas por asesinato de abogado Altamirano

Tegucigalpa – Varias son las hipótesis que maneja la Policía Nacional en torno al asesinato del reconocido abogado René Altamirano Interiano, hecho ocurrido la tarde del viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– La banda “La Kleibona” opera en tres departamentos del norte de Honduras.

De acuerdo al director de la Policía en la costa norte, comisionado Rolando Ponce Canales dos equipos de analistas investigan el suceso criminal desde los mínimos comunes probatorios e indicios técnicos, testificales y científicos.

“Se están investigando varias estructuras criminales del sector, y la Policía pronto dará esta respuesta. La banda ‘La Kleibona’ es una de las que opera en el sector, pero también hay otras que la Policía ya tiene su perfilamiento.

La banda “La Kleibona” ganó notoriedad luego de su vinculación con el desaparecimiento de un grupo de personas de la aldea La Marías en Tela, Atlántida.

El oficial detalló que existen varias hipótesis sobre el suceso violento que acabó con la vida del abogado penalista Altamirano. “En criminología tenemos que hacer lo que se llama la autopsia psicológica y en este caso se debe conocer su entorno, con quién estuvo en comunicación en sus últimos momentos de vida, quién fue la última persona que habló con él”, explicó.

El comisionado Ponce Canales aseguró que manejan líneas claras sobre el hecho, pero las mismas no pueden ser públicas para no entorpecer la investigación. “Se trabaja para obtener la reina de las pruebas que en este caso son las evidencias”, dijo.

Puntualizó que “en la investigación se va descartando, ningún detalle se puede dejar por fuera por mínimo que sea porque eso nos puede llevar a la línea correcta. En ninguna parte del mundo, la Policía está en la obligación de dar respuesta inmediata porque investigación criminal es compleja y lleva sus procesos”.

“Hay avances y ya tenemos la línea de investigación”, concluyó el comisionado Ponce. JS