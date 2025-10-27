La ‘Juve’ destituye a Igor Tudor

Roma – El Juventus Turín destituyó este lunes al técnico croata Igor Tudor, después de ocho partidos consecutivos sin ganar, que será sustituido, de forma temporal, por Massimo Brambilla, entrenador del Juventus Next-Gen, de Serie C.

«El Juventus FC comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci», informó el club en un comunicado oficial.

«El club agradece a Igor Tudor y a todo su equipo técnico la profesionalidad y la dedicación demostradas en estos meses y les desea lo mejor para su futuro profesional», añadió.

La derrota sufrida el domingo ante el Lazio (1-0) sentenció su continuidad en Turín. El equipo, sumido en una crisis de identidad, de juego y de resultados, no gana desde el pasado 13 de septiembre ante el Inter de Milán (4-3), en el clásico italiano.

Desde entonces, 5 empates y 3 derrotas consecutivas acabaron con todo su crédito. Solo ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, la ‘Juve’ dejó ver una versión competitiva y ordenada pese a la derrota.

Tudor se hizo cargo de la ‘Juve’ en marzo de este mismo año, tras el despido del italobrasileño Thiago Motta. Firmó solo hasta final de la temporada pasada pero cumplió el objetivo principal del club y lo clasificó a la Liga de Campeones.

Esa buena actuación durante las 9 jornadas que estuvo en el cargo la pasada campaña le valieron su renovación hasta junio de 2027. Estuvo al frente del equipo en el Mundial de Clubes FIFA y hasta el pasado 19 de octubre mantenía el invicto.

Su puesto, por el momento, lo ocupará Massimiliano Brambilla, entrenador del Juventus Next-Gen, equipo sub-23 que juega en Serie C, tercera categoría italiana, que este mismo miércoles se sentará en el banquillo en el partido de Liga que la ‘Vecchia Signora’ disputará en el Juventus Stadium contra el Udinese, según anunció el club. EFE