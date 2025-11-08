“La justicia siempre ha estado de nuestro lado”, dice magistrado Urrutia tras inadmisión de solicitud de antejuicio

Tegucigalpa – El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, señaló que “la justicia siempre ha estado de nuestro lado”.

Lo anterior en reacción a la decisión de la sala Ad-Hoc, de declarar “inadmisible” la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Suyapa Barahona.

“La justicia siempre ha estado de lado nuestro y le damos gracias a Dios y que tenga la plena seguridad el pueblo que todas las decisiones que son sometidas al conocimiento del Tribunal de Justicia Electoral son apegadas a la normativa que es la Ley Electoral y la Constitución de la República”, expresó el funcionario.

Dijo que desconoce qué acciones puede tomar el Ministerio Público en este caso, pero queda evidenciado que las actuaciones de su parte han sido apegadas a derecho, dijo.

Agradeció a todos los que los han apoyado en este proceso y externó que continuará trabajando para cumplir y hacer cumplir las leyes.

Recordó que las sentencias del TJE son de ejecución forzosa y son inapelables.

En ese sentido, externó que aunque otros órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE), no compartan sus decisiones estas se deben cumplir.

Reiteró que no tiene ninguna diferencia con el magistrado Mario Morazán, por lo que anunció que continuará trabajando con él y pondrá todo de su parte para fortalecer la institucionalidad.

El pleno del TJE tiene varios temas pendientes para discutir, la mayoría de orden administrativo, por lo que la siguiente semana se deberán reunir, anunció. PD