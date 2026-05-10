La justicia debe llegar adonde las mujeres vivan con miedo, dice titular del Poder Judicial en el Día de la Madre

Tegucigalpa – El titular del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, manifestó este domingo que el Día de la Madre lo compromete a trabajar para que la justicia llegue adonde las mujeres vivan con miedo.

Señaló que las madres son mujeres que con su esfuerzo, amor y valentía sostienen a sus familias y contribuyen en el futuro de la nación.

“Este día nos compromete porque la justicia debe llegar a cualquier lugar donde una mujer viva con miedo”, dijo en un mensaje publicado en las redes sociales del Poder Judicial.

Sostuvo que solo hay dignidad donde una madre encuentra protección, y el desarrollo solo es posible si garantizamos a la mujer una vida libre.

Vallecillo reflexionó que la justicia en Honduras debe ser más humana, cercana y con verdadera perspectiva de género.

Finalmente, exhortó a los funcionarios del Poder Judicial que entiendan que cada caso representa una vida, una familia y muchas veces una madre que busca justicia. AG