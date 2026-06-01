‘La Joya’ Enciso y Diego Gómez encabezan la convocatoria de Paraguay al Mundial

Asunción- El atacante del Racing de Estrasburgo Julio Enciso, conocido como ‘la Joya’, y el mediocampista del Brighton & Hove Albion Diego Gómez encabezan la lista de los 26 convocados de Paraguay para el Mundial 2026, que comanda el técnico argentino Gustavo Alfaro, y que tiene como sorpresas el llamado del delantero del Bragantino Isidro Pitta y de José Canale del Lanús.

Alfaro esperó hasta el último momento para anunciar en las redes sociales de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) el nombre de los que disputarán el Mundial, a la que la Albirroja retorna luego de 16 años de ausencia.

Paraguay integran el Grupo D junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y Turquía.

La mayoría de la plantilla juega en equipos extranjeros, a excepción del arquero Roberto ‘Gatito’ Fernández y el defensor Gustavo Velázquez, que militan en Cerro Porteño, y el naturalizado paraguayo Gastón Olveira, de Olimpia.

La novedad fue Isidro Pitta, quien fue convocado en varias ocasiones durante las eliminatorias sudamericanas, pero dejó de ser llamado desde que sufrió una lesión en agosto de 2025.

También fueron sorpresa el central del Lanús José Canale, el lateral del Talleres de Córdoba Alexandro Maidana y el volante del Portsmouth inglés Gustavo Caballero, a quienes Alfaro probó en los partidos amistosos ante Grecia y Marruecos.

‘La Joya’, considerado la mayor promesa del fútbol guaraní, se ha convertido en el puntal de la delantera albirroja, junto a Tony Sanabria del Cremonese italiano y Miguel Almirón del Atlanta United del MLS.

Para el medio campo, Alfaro llamó a Diego Gómez, quien recibió un reconocimiento como el mejor jugador joven de la plantilla de Las Gaviotas, al naturalizado Maurício Magalhães del Palmeiras, a Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps y a Braian Ojeda del Orlando City.

Uno de los ausentes fue Mathías Villasanti, quien no pudo sumar minutos de juego en el Gremio brasileño.

En un video que difundió la APF, Alfaro indicó que eligieron el «Poncho Para’í de 60 listas», declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, como un símbolo para representar cómo la Albirroja se ha forjado con «esfuerzo, paciencia y pasión».

Así, el técnico presentó un poncho de «26 listas» con el nombre de los convocados.

«Cada hilo de este poncho lleva la ilusión de un país», afirmó el argentino.

Paraguay y Estados Unidos debutarán el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para unos 70.000 espectadores.

El 19 de junio se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

Esta es la lista de convocados:

Arqueros: Gastón Olveira (Olimpia), Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto ‘Gatito’ Fernández (Cerro Porteño).

Defensores: Juan Cáceres (Dynamo Moscú), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres), Fabián Balbuena (Gremio).

Mediocampistas: Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Mauricio Magalhães Prado (Palmeiras), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro ‘Kaku’ Romero (Al-Ain).

Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Alex Arce (Independiente de Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Tony Sanabria (Cremonese). EFE (AD)