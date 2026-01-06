La izquierda en Honduras no fue derrotada, ha sido vencido Libre por su mala gestión y prepotencia: Filadelfo Martínez

Tegucigalpa – A criterio del analista Filadelfo Martínez, la izquierda en Honduras no fue derrotada, lo que pasó fue que Libre fue vencido en las urnas por su mal gobierno y su prepotencia.

“Claramente hay un ganador, un partido que quedó en tercer lugar, eso para mí no es incierto, es una realidad. Han sido derrotados y tienen que aprender de sus errores si quieren seguir bregando en la política”, expresó.

En analista insistió que “la izquierda en Honduras no ha sido derrotada, ha sido derrotado el Partido Libertad y Refundación por su mala gestión de gobierno, por su prepotencia”.

Reflexionó que el pueblo hondureño se manifestó el pasado 30 de noviembre, “hay actores políticos que no aceptan que fueron derrotadas, entonces apelan a artimaña y la diatriba para mantenerse vigentes”.

Citó que Libre obtuvo una cantidad considerable de votos, lo cual es beneficioso porque el país necesita democracia y divergencia que debe hacerse en el marco del respeto de la ley y la institucionalidad.

Martínez reflexionó que Libre no está acabado y si el Partido Nacional no hace bien las cosas ya el pueblo demostró que no tolerará malos gobiernos.

“Los partidos políticos son necesarios para la democracia y este mensaje es para el tripartidismo. El Partido Nacional gana porque es un partido bien organizado, por lo que los liberales y Libre deben de aprender a organizar mejor sus estructuras para que compitan con posibilidades de ganar las próximas elecciones”, finalizó. JS