La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras, reacciona congresista Salazar

Tegucigalpa – La congresista norteamericana, María Elvira Salazar reaccionó a los primeros resultados de las elecciones generales. “La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras”, escribió.

Agregó que mientras el ente electoral sigue contando los votos, “una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático. Seguimos pendientes de los resultados finales”.

En un giro del panorama electoral hondureño, el primer corte (10.35 de la noche del domingo) de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), del Consejo Nacional Electoral (CNE), coloca a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, a la cabeza de la contienda presidencial.

Con 6 mil 559 actas procesadas (34.25 %), lidera Nasry Asfura con 530 mil 073 votos, le sigue Salvador Nasralla con 506 mil 316, luego Rixi Moncada con 255 mil 972. Nelson Ávila (Pinu-SD) con 10 mil 698 votos y Mario Rivera (DC) con 2 mil 152 votos. JS