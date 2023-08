La Inteligencia Artificial (IA) ya se emplea para todo y nos va a afectar, especialmente, a los periodistas

Por Jacobo Goldstein y Alberto García Marrder, dos veteranos corresponsales que no han necesitado -hasta ahora- la Inteligencia Artificial y que ven con preocupación el futuro de esta profesión tan apasionante.

Un Mano a Mano periodístico sin ayuda tecnológica

Especial para La Tribuna y Proceso Digital de Tegucigalpa. Y para El País en San Pedro Sula (Honduras).

AGM: Jacobo, hoy vamos a sudar con un tema muy controvertido y tenemos que ser muy objetivos, a pesar que nos puede afectar pronto a la profesión periodística: el avance imparable de la Inteligencia Artificial (IA).

JG: Estamos todos pendientes de que nos traerá consigo la «IA», veremos sí que lo que venga nos sea útil en ejercer nuestra profesión o más bien un robot nos sustituya. Hay que tener cuidado de cómo sale la cosa y asegurémonos que sea para bien y no todo lo contrario.

AGM: Tengo que reconocer que la IA será de gran ayuda al periodista. Y en otros sectores, es una herramienta tecnológica de algoritmos de gran potencial: agricultura (avisará cuando y que cultivar, a las empresas les recomendará cómo reducir costes de producción y ayudará a diagnosticar las enfermedades con más precisión. Es una máquina que piensa como un humano y qué al ajedrez, puede ganarle a un campeón mundial).

FOTO FALSA («Fake») del ex presidente Donald Trump detenido por la policía, fue creado por un programa de Inteligencia Artificial. (Midjourney/Eliot Higgins).

AGM: Pero hasta el propio padre de ChatGTP, Sam Altman, ha pedido que se adopte una mayor regulación de esta nueva tecnología.

JG: De acuerdo con Altman, es vital que se reglamente con sumo cuidado y se ejerza extrema vigilancia en forma continua para evitar que la «IA» termine siendo maligna.

AGM: En las últimas dos semanas han ocurrido tres hechos muy significativos:

1- La principal agencia de noticias del mundo, la Associated Press (AP), va a vender sus archivos de noticias desde 1985 a OPEN-IA, la empresa de CHAT-GPT, precursora de la IA.

2- El agregador Google ha anunciado que está probando una nueva tecnología que llamará como “Genesis” para crear noticias con tecnología de IA.

Y 3- Muchos diarios norteamericanos, incluyendo al “The New York Times”, han informado a sus periodistas que piensan explorar el uso de IA para tener un rendimiento informativo más rápido, “siempre y cuando sea confiable”.

JG: Todo mundo está pendiente de cómo se desarrollará esta nueva tecnología y cómo funcionarán las cosas una vez que entren en vigencia. Se ve que trae cosas buenas, sumamente avanzadas pero me preocupa enormemente que «IA» caiga en manos indebidas. En estos tiempos tan revueltos no nos podemos dar ese lujo si no se llevan a cabo las medidas necesarias. Sería doloroso que lo que pensamos sea magnífico, termine siendo algo de sumo peligro si no se regula en la forma más estricta posible.

AGM: La AP ya la viene usando para informes de empresas, de bolsa y de eventos deportivos.

Diseño sobre la Inteligencia Artificial. (Freepik).

JG: Seguramente que el objetivo principal es modernizar y superar funciones de toda clase en actividades científicas, comerciales, políticas, médicas, educacionales, etc. Pero también pueden alterar para empeorar acciones militares o actividades espaciales o marítimas.

AGM: Observa la actual huelga de actores, guionistas y extras en Hollywood. Más que todo es contra el uso generalizado de la IA. Los productores alegan que no necesitan contratar a tantos extras cuando la IA se los da gratis y lo mismo con los guionistas.

JG: Es enorme la preocupación que los robots le quiten el trabajo a seres humanos que se ven obligados a ver dónde consiguen otras fuentes de trabajo. Los sindicatos de trabajadores están sumamente preocupados de lo que pudiese dañar a los miembros de su asociación laboral dejándolos cesantes.

AGM: Y no vayamos tan lejos, los medios en Honduras están usando la IA para dar diariamente resúmenes de noticias. Y usan la imagen de una locutora virtual guapa y con un acento neutro, que va enumerando las noticias del día.

Cuatro locutoras virtuales, creadas por Inteligencia Artificial en el Sur de Asia: Sana (India),Lisa (India) Aparajita (Bangladesh) y Fatma (Pakistan). (EFE).

AGM: Olman Manzano, periodista hondureño del diario “La Tribuna”, me dijo desde Tegucigalpa que para que los presentadores virtuales funcionen necesitan que un humano los programe, que les diga qué noticias leer y de utilizar el criterio periodístico. Así que siempre será necesaria la presencia de un periodista para que puedan operar adecuadamente, pero es probable que con el avance de la tecnología, cada vez se necesiten menos comunicadores y con apenas unos pocos se podrá informar adecuadamente en distintos medios

“Los periodistas podrían ser desplazados por la inteligencia artificial, de hecho, ya hay presentadores de noticias televisivas que ocupan ciertos espacios”, agrega Manzano.

JG: Olman posee mucha experiencia en «IA» para resumir, la IA es una herramienta tecnológica muy útil en actividades cibernéticas pero muchísimas personas están siguiendo muy de cerca los efectos de esta ola de nueva tecnología. Olman Manzano señala que en el periodismo siempre es necesario que una persona humana, un periodista, rectifique los errores y que le de un estilo periodístico.

JG: Yo pienso igual que Olman pues valdría la pena que los periodistas se combinen con la nueva tecnología y salga un buen resultado producto de ese acercamiento.

Diseño de un dedo de Inteligencia Artificial.(Diseño Guillaime-via StockPhoto).

AGM: Los beneficios que aporta esta nueva tecnología contrasta con las advertencias constantes de su peligro y la necesidad de una pausa. Más de cien académicos han firmado un manifiesto pidiendo que se frene unos meses el desarrollo de herramientas como GPT-4 para poder regular el posible impacto negativo que pueda tener, herramientas como GPT-4.

AGM: Hasta en la guerra en Ucrania, las fuerzas ucranianas están utilizando la IA, que les dice dónde y cuándo atacar a las fuerzas rusas.

AGM: Jacobo, bienvenido al nuevo mundo, para bien o mal. Hace unos 20 años temíamos por la irrupción de la internet, pero ahora, su hijastra, la Inteligencia Artificial lo desborda todo.

JG: Alberto, que no quepa duda alguna que lo que dices es cierto. Lo preferible es que avancemos usando la cabeza y tomando todas las precauciones debidas