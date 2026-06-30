La inflación de bienes y servicios de mayo fue de 6.09 %, según boletín del Cohep

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reportó este martes que la inflación interanual de bienes y servicios generales durante el mes de mayo fue de 6.09 %.

La inflación interanual de bienes y servicios generales durante mayo del 2025 fue de 4.54 %, un aumento de 1. 55 %.

De acuerdo al boletín económico del Cohep correspondiente a junio, el principal factor del aumento de la inflación es el precio de los combustibles.

Detalló que el sector transporte aportó 2.80 puntos porcentuales a la inflación de bienes y servicios generales, que equivale a cerca del 46 % de la inflación total.

Asimismo, registró que la inflación de alimentos fue de 4.44 %, cifra impulsada por el incremento de precios en algunos productos industrializados y perecederos.

Los cincos productos que incidieron son: gasolina regular con 8.34 %, churros a base de vegetales con 7.72 %, gasolina súper con 5.85 %, pasaje de avión con 5.21 % y diésel con 5.02 %.

Respecto a la inversión, el boletín del Cohep estableció que la pública fue de siete mil 796 millones de lempiras, y la privada de 48 mil 485 millones de lempiras.

Por otro lado, señaló que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de abril fue de 3.5 %, un leve incremento al 3.4 % del 2025.

Indicó que esta cifra es impulsada por la mayor demanda externa de banano, café, melones, sandías, piñas y otros; más el comportamiento favorable de las remesas y el empleo.

El Cohep remarcó que los sectores con mayor dinamismo son los comercios con 5.3 %, intermediación financiera con 11.8 % y, correo y telecomunicaciones con 4.3 %. AG