La industria del cómic en 2025 supera los 4.500 títulos, pero solo 10 % de obra española

Madrid .- La industria del cómic en España lanzó 4.542 títulos nuevos en 2025 con una cifra récord de 800.000 páginas publicadas, pero el mercado mantiene una fuerte dependencia del exterior con una edición de obra española bajo mínimos que representa solo el 10 %.

Así lo recoge el informe de la Asociación Cultural Tebeosfera, al que ha tenido acceso EFE, y que describe el tebeo estándar actual como un libro de 194 páginas, traducido en el 84 % de los casos y con un precio medio congelado en 17 euros.

El estudio, que hace balance anualmente de la salud del sector de la historieta en España coincidiendo con la celebración del Día del Cómic, el 17 de marzo, constata que el mercado del cómic en España «resiste en 2025 con precios estables y récord de páginas».

Tebeos voluminosos que dejan atrás el cómic de grapa

Y es que los tebeos son cada más voluminosos (el 91,4 % son libros de lomo ancho) que han desplazado a la publicación grapada a una posición residual, explica a EFE el director de la Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT Ediciones), Manuel Barrero.

Según el informe, los 4.542 títulos publicados en 2025 suponen una ligera reducción (2 %) respecto a un año antes, en línea con la tendencia de los mercados europeo y japonés.

No obstante, el estudio sostiene que este descenso de lanzamientos «no responde a falta de interés sino a un repliegue estratégico ante la saturación de los puntos de venta».

El volumen de páginas impresas en 2025 (más de 880.000 diferentes) casi iguala el máximo de 2023, año en el que se publicaron más novedades que nunca, «obligando a los profesionales a gestionar un 35 % más de contenido», dice el informe.

Persiste la brecha de género

En el ámbito creativo, la representación femenina sufre un ligero retroceso y supone el 21,3 % del total de artistas del sector.

Según el informe, la proporcional actual es de una autora por cinco autores, una cifra que solo se equilibra en el ámbito de la traducción.

El estudio advierte sobre la precariedad laboral, agravada por la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa y la aparición de los ‘creadores de síntesis’, una modalidad que empieza a amenazar la estabilidad del tejido creativo nacional.

No obstante y aunque el uso de algoritmos para suplantar la creatividad es rechazable, el informe subraya que no se puede ignorar su potencial como herramienta asistencial en áreas técnicas, «y cabría replantearse una redefinición del concepto de autoría si el mercado termina aceptando estas propuestas».

Macrocefalia editorial

El tejido editorial español muestra una «preocupante» tendencia a la concentración: El 68 % de la producción está en manos de ocho sellos, con Panini a la cabeza tras el cierre de ECC Ediciones, conocida por publicar DC Cómics y manga, y declarada en 2025 en concurso de acreedores.

La salida del mercado de ECC ha permitido a Panini alcanzar una posición de hegemonía con más de un millar de novedades al año (casi un 24 % del total)

Otros siete grupos (Planeta, Norma, Penguin Random House, Ivrea, Yermo, Milky Way y Bruño) asumen el 44 % de la cuota, lo que deja el tercio restante de la producción en España repartido entre 290 pequeños sellos.

El estudio subraya que esta concentración editorial se traduce en una presión laboral sin precedentes y en un mercado «asimétrico y concentrado».

Caen los superhéroes y la sátira

La creación de obra nueva recae casi exclusivamente en las editoriales pequeñas, provocando una fuga de talento masiva: «Hoy existen más autores españoles trabajando para el mercado exterior que produciendo obra original para España», dice el informe.

En el apartado lingüístico destaca el incremento de la edición en catalán y por edades, en contenidos cae el interés por los superhéroes y un nuevo mínimo histórico para las sátiras.

El cómic infantil vive una etapa de esplendor con novedades cargadas de valores inspiradores, al igual que ocurre con las historietas dirigidas a los adultos.

La dependencia del material foráneo sigue siendo estructural (85 % de las novedades son traducciones) con el manga como motor del sector al acaparar el 36 % de los títulos.

El informe destaca que mientras el manga mantiene costes contenidos, los cómics de origen francés y la producción nacional son los que más se han encarecido.

En definitiva, el informe concluye que el cómic en España sobrevive mediante un modelo de alta densidad y coleccionismo, pero afronta un 2026 de «corrección necesaria» donde la fragilidad del pequeño editor y la falta de renovación del tejido empresarial (con solo 13 nuevos sellos en 2025) plantea dudas sobre la sostenibilidad de un mercado de cabeza gigante y pies de barro».