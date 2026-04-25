La India resalta su cultura milenaria y a sus escritoras en la Feria del Libro de Bogotá

Bogotá.- La India desembarcó en Colombia con una muestra de su cultura milenaria como país invitado de honor en la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que incluye una exposición de la mayor colección de libros sobre ese país traducidos al español, una reproducción de su primera universidad y una prueba de su gastronomía.

El pabellón, que invita a leer y explorar la India, recibe a los visitantes con la imagen oficial de la feria, que muestra a una familia leyendo un libro sagrado y con el tradicional saludo ‘Namasté’, que se remonta a hace más de 5.000 años y significa «me inclino ante la divinidad que hay en ti».

«Una de las principales enseñanzas que quiere compartir la India es la cultura escrita y la literatura que se gesta en el país», dijo a EFE el director adjunto de la editorial estatal india National Book Trust, Sri Kumar Vikram.

La FILBo, que fue inaugurada el martes, permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de mayo.

El pabellón indio está conformado por más de siete exposiciones dedicadas a la religión, la literatura infantil, la música, la filosofía, la gastronomía y el arte, entre otros, con el libro como protagonista.

Vínculos entre dos mundos

Uno de estos espacios está enfocado en las pensadoras y escritoras indias a lo largo de la historia, desde el siglo III a. C., hasta la actualidad, y muestra cómo se ha preservado su obra y ha servido para construir la cultura milenaria del país.

«El patrimonio intelectual y cultural de la India ha sido profundamente moldeado por las voces de sus mujeres pensadoras, unas visionarias que combinaron erudición, creatividad y valentía moral para enriquecer las tradiciones literarias, filosóficas y espirituales de la nación», se lee en el inicio de la exposición.

El profesor Milind Sudhakar Malathe, jefe de la delegación India y presidente del National Book Trust, aseguró a EFE que están «emocionados» por la acogida que han recibido durante los primeros dos días de la feria y resaltó que su participación busca construir puentes para mejorar los vínculos y acuerdos comerciales entre ambos países.

En el pabellón también resalta una replica de la Universidad de Nalanda, la primera construida en la India, fundada en año 427 d. C., y que acoge en su interior una exposición colectiva de más de 250 libros traducidos al español.

La industria editorial de la India es la más grande de Asia y produce aproximadamente 90.000 nuevos títulos cada año, de los cuales por lo menos el 40 % está escrito en inglés, lo que sitúa al país en los primeros lugares de producción solo por detrás de Estados Unidos.

La India en la Feria del Libro de Bogotá

El padre de la nación india, Mahatma Gandhi, tiene un sitio privilegiado en el pabellón, con una muestra de varios libros y fotografías que recorren su vida y su trabajo, como parte de un legado que busca compartir la comitiva del país invitado.

La India apuesta por una experiencia inmersiva para los visitantes, con pantallas que proyectan videos de entrevistas a líderes del país, música, baile y canto. Además, hay cámaras habilitadas en diferentes puntos en los que cada visitante se puede tomar fotografías.

La gastronomía también tiene un espacio propio en el pabellón, con un sector de restaurantes en el que se puede disfrutar una parte de la comida típica del país, desde las conocidas samosas hasta el pollo tikka masala, todo sazonado con especias entre las que resalta el curry, cuyo aroma impregna el ambiente.

La delegación del país asiático en la FILBo está compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno de India, diplomáticos y miembros de la Cámara del Libro india.