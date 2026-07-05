La India ordena retirar de Instagram contenidos de presunto abuso sexual infantil

Nueva Delhi, 5 jul (EFE).- El Gobierno de la India emitió una notificación formal a Meta y ordenó retirar de Instagram todos los anuncios y contenidos que supuestamente faciliten el acceso a material de explotación y abuso sexual infantil, informaron este domingo medios locales citando fuentes oficiales.

El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información dio a la compañía un plazo de siete días para presentar una explicación detallada sobre la presencia de esos anuncios pagados en Instagram, propiedad de Meta, y advirtió de posibles acciones legales bajo la Ley de Tecnología de la Información y la Ley de Protección de Menores frente a Delitos Sexuales.

La notificación, emitida el sábado por la noche, exige a la tecnológica explicar cómo fueron aprobados esos anuncios, qué medidas correctivas adoptó tras la detección del caso y qué salvaguardas aplicará para impedir que sus herramientas publicitarias sean utilizadas para promover o facilitar el acceso a contenidos ilegales.

Fuentes oficiales citadas por la agencia india PTI señalaron que Meta no puede ampararse en el argumento de que se trata de contenido de terceros cuando las denuncias afectan a anuncios pagados, por los que la plataforma recibe ingresos.

La actuación del Ejecutivo indio se produjo después de una investigación de la cadena británica BBC que denunció la aparición de anuncios pagados en Instagram y Facebook que dirigían a usuarios en la India hacia canales externos donde supuestamente se ofrecía material de abuso sexual infantil.

El ministro indio de Tecnología de la Información, Ashwini Vaishnaw, había ordenado previamente a sus funcionarios citar a representantes de Meta para exigir una explicación formal sobre las fallas de moderación y revisión publicitaria.

La legislación india prevé penas severas por publicar o transmitir en formato electrónico material sexual explícito relacionado con menores.

El caso se suma al creciente escrutinio de Nueva Delhi sobre Meta, después de que esta misma semana el Gobierno pidiera explicaciones a la compañía por una función de nombres de usuario prevista en WhatsApp, ante el temor de que pueda facilitar fraudes, suplantaciones y estafas digitales. EFE