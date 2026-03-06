Daniel Meza Palma

Basado en artículo del sitio web https://colegiodepsicologossj.com.ar/, la evolución de la información disponible y su diseminación por el auge de las plataformas de internet puede provocar una tendencia a reaccionar ante numerosas situaciones que se divulgan a nivel nacional o internacional y que no concuerdan con los propios valores de justicia, equidad, libertad y los conformes sentimientos religiosos, deportivos, políticos, artísticos etc.

La inconformidad es un sentimiento que surge cuando una persona no está satisfecha o no se encuentra en armonía con una situación, circunstancia o estado actual. Se caracteriza por la sensación de malestar, descontento y la necesidad de buscar un cambio o mejora.

Eso en el ámbito personal. Cuando se refiere a la reacción del individuo a eventos totalmente fuera de su control, puede llegar a acumular una frustración crónica, pues precisamente por estar fuera de su intervención resulta poco o nada efectivo lo que pueda hacerse salvo mostrar disconformidad.

Como sentimiento, la inconformidad puede tener tanto beneficios como consecuencias negativas. Por un lado, puede ser un motor de cambio y motivación para buscar mejoras en diferentes aspectos de la vida, como el trabajo, las relaciones personales o las metas individuales. La inconformidad puede impulsar a la persona a salir de su zona de confort y buscar nuevas oportunidades, explorar diferentes opciones y tomar decisiones que le permitan alcanzar una mayor satisfacción personal.

Cada persona puede dosificar la cantidad de información a la que tiene acceso cotidiano haciendo menor uso diario de las redes sociales para no verse sometido al bombardeo de los medios de comunicación y cambiar de “canal” para dedicarse a actividades de mayor crecimiento personal que le brinden bienestar.

La constante inconformidad puede generar un estado de insatisfacción duradera, lo que tiende llevar a la persona a deprimirse, frustrarse o sentirse angustiada. Además, alcanza a generar conflictos en las relaciones interpersonales, ya que la inconformidad puede hacer que la persona sea exigente o crítica con los demás, recibir reacciones recíprocas y crear tensiones en su entorno.

Una actitud disidente hacia todo no es constructiva. Torna a la persona en un inconformista crónico a la que todo lo que fuera del marco de prejuicios de su mundo perfecto le molesta y contraría; sentimientos y reacciones que a quienes provocan su disconformidad les provoca la menor atención, pues cada uno está ubicado en su propio mundo perfecto.

La inconformidad, varía de una persona a otra. Algunas pueden experimentarla de manera ocasional y buscar soluciones proactivamente, mientras que otras pueden sentirse atrapadas en un ciclo constante de insatisfacción y no encontrar una salida. Por otro lado, algunos individuos pueden percibir la inconformidad como una señal de crecimiento y desarrollo personal; mientras que otros pueden verla como una fuente de malestar y desmotivación. En última instancia, la forma en la que se experimenta la inconformidad dependerá de la perspectiva, el contexto y las características individuales de cada persona.

Si el lector se encuentra a sí mismo dentro del grupo que se hunde en la disconformidad negativa, es preferible que adopte las medidas que modifiquen ese sentimiento antes de ser absorbido en una vorágine de naufragio permanente, que culmine deteriorando su salud física, emocional y mental.