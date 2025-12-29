La Iglesia católica alerta sobre asentamientos de migrantes en parroquias de Tapachula

Tapachula (México) – La Iglesia católica y organizaciones en la frontera sur de México indicaron que han detectado grandes asentamientos de migrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador que están impactando en zonas parroquiales en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala.

El responsable de la Diócesis de la Pastoral de la movilidad humana en Tapachula, César Augusto Cañaveral, expuso que en esas zonas tenían asentamientos de migrantes centroamericanos, “pero ya se acrecentaron los grupos y personas varadas que están viviendo en las zonas parroquiales”.

“Tal vez están esperando que Estados Unidos abra las puertas, abra un poquito su ventana para poder ingresar y esa parte es la que nos preocupa porque es la población menos atendida, bien o mal los migrantes que están en los albergues son los más necesitados, pero ellos están trabajando, y eso ya mucho que decir en esos asentamientos”, expuso Cañaveral Pérez a EFE.

El sacerdote relató que en todas la periferia de la ciudad y en las colonias (barrios) hay muchos migrantes y dijo que los habitantes mexicanos deben aprender a convivir con los extranjeros, “nosotros somos como una iglesia de frontera, tenemos que trabajar mucho en la integración y crear buenas relaciones con ellos”.

Además, el religioso denunció que el Gobierno mexicano “no esta a la altura de un fenómeno migratorio que viene a la baja” pero que sigue siendo un enorme pendiente.

Según el último censo de 2020, la población en Tapachula se estima en 350.000 habitantes y la ciudad ha sido el punto central de solicitudes de asilo en México.

En 2025, según datos a septiembre de la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar) se registraron más de 52.000 solicitudes de asilo en el país, de las cuales el 66 % (unas 34.000) de dieron en Chiapas, frontera con Guatemala, con Tapachula como principal punto de recepción.

Algunos encuentran trabajo

Por su parte, Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria de Chiapas, reconoció que en toda el área del municipio de Tapachula, hay cientos de personas migrantes que llevan meses en el lugar aunque algunos ya están trabajando en negocios formales.

“Es una molestia, pero es una necesidad”, expresó al tiempo que dijo no saber “quien los ilusionó que Tapachula era una maravilla para trabajar y vinieron a saturar la ciudad”, señaló.

Vázquez Castillo explicó que la migración “es un fenómeno, no sé si natural por la zona de pobreza que vivimos en la frontera sur, pero es un fenómeno que resulta malo para nosotros porque estamos en la zona de crisis, somos más personas que laboramos, no tenemos un negocio y tenemos que estar al día».

Buen trato para otros

La migrante de Cuba, Odalis Martha Fuentes Avilés, de profesión ingeniera agrónomo, explicó a EFE, que la mayor ciudad que recibe a migrantes están llegando decenas de personas y están poblando las colonias especialmente migrantes cubanos.

“Nosotros teníamos pensado seguir a Estados Unidos, pero hemos visto muchas oportunidades, las ofertas de trabajo y el trato es muy bueno, salimos de Cuba porque el trato es deprimente y la dictadura que se vive allá es atroz y no hay quien viva ahí allá no hay libertad de expresión y al llegar a aquí es otra cosa”

Los migrantes cubanos consideran que el Gobierno de Estados Unidos va agudizar sus medidas por lo que muchos migrantes pretenden quedarse a vivir en Tapachula en un país que los ha tratado de manera respetuosa.

Tras las duras medidas antinmigrantes impuestas en su regreso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cientos de migrantes intentan hacerse de papeles de asilo en la ciudad de Tapachula y ha elevado hasta el 20 % su permanencia en territorio mexicano.

Ante la presión de Estados Unidos, el Gobierno de México ha defendido que los encuentros de migrantes irregulares en la frontera de Estados Unidos ha ido a la baja durante el año.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes haitianos, cubanos y hondureños son las nacionalidades principales, aunque Tapachula alberga a personas de muchos otros países. JS