Por Armando Euceda, profesor de física y divulgador de ciencia y tecnología educativa

Hay una imagen que me persigue desde hace meses. Un maestro frente a su aula. Cuarenta estudiantes. Todos con un teléfono en el bolsillo que tiene acceso a la mayor concentración de conocimiento que la humanidad ha producido en su historia. Y el maestro, con su tiza o marcador, su voz y su vocación, intentando competir. No con los estudiantes, sino con el dispositivo. Una batalla que, planteada en esos términos, el maestro ya perdió antes de empezar.

Pero esa imagen está mal planteada. Y ahí está, precisamente, el problema.

Cuando digo «maestro» y «aula», no pienso únicamente en el docente de primaria o secundaria. Pienso también —y con mayor urgencia— en el profesor universitario de licenciatura, maestría o doctorado. Son las universidades que han tomado en serio la IA las que hoy rediseñan sus currículos, sus metodologías de investigación y sus modelos de evaluación. No como experimento, sino como respuesta a una transformación que ya ocurre en el mercado laboral, en la ciencia y en la cultura. El aula de cuarenta estudiantes puede ser de cualquier nivel. El argumento que sigue vale para todos ellos.

El 2026 ha sido declarado por múltiples voces —desde Dario Amodei, de Anthropic, hasta el Foro Económico Mundial de Davos— como el «Año del Agente»: el momento en que la IA dejó de responder preguntas para empezar a actuar por iniciativa propia. Debo decirlo con transparencia: este artículo fue editado con el apoyo de Claude, el asistente de IA de Anthropic. Usé la IA exactamente como propongo que la use el maestro: como amplificador de mi pensamiento, conservando yo la autoría, el criterio y la responsabilidad. Eso, precisamente, es la co-agencia.

Ante ese salto de la IA, la reacción más frecuente —y más comprensible— es el miedo. El temor a que la inteligencia artificial reemplace al maestro, que haga irrelevante su conocimiento, que los estudiantes prefieran preguntarle a una pantalla antes que a una persona. Ese miedo tiene algo de legítimo: la tecnología mal incorporada sí puede vaciar de sentido ciertos rituales pedagógicos que no se han actualizado en décadas. Pero el miedo, cuando se convierte en la única respuesta, paraliza. Y la parálisis, en este momento histórico, es el lujo que menos puede darse un sistema educativo.

La respuesta que propongo no es la rendición ni la resistencia. Es la co-agencia. Y para entenderla, hay que empezar por desmontar una imagen heredada de la geometría escolar.

El Triángulo de Co-Agencia no es una figura estática, de ángulos fijos y lados inamovibles. Es un campo en tensión permanente entre tres polos que se atraen, se interrogan y se equilibran mutuamente. En un campo pedagógico en tensión, todo depende de la energía que circula entre los polos. Alguien lo dijo con precisión que no olvido, aunque sí al autor: «La información es a la inteligencia artificial lo que los hidrocarburos fueron a la Revolución Industrial.» Y esa energía tiene nombre preciso: se llama información.

El campo tiene tres polos. El primero es el Docente: el agente principal, el único de los tres con la responsabilidad de establecer el juicio ético, capaz de leer una situación humana en toda su complejidad y responderla. El segundo es la Inteligencia Artificial: un agente extraordinario, pero sin propósito propio; su valor depende enteramente de quien lo orienta. El tercero es el Estudiante —la Generación Z, nacida a partir de 1995—: un agente activo que ya usa IA con o sin guía pedagógica, y cuya formación crítica y construcción de juicio ético es precisamente lo que está en juego. Y atrapados en este nuevo laberinto pedagógico y ético, llegamos a una de las bifurcaciones más debatidas de este siglo: dos de los tres agentes tienen consciencia… y la respuesta a si el tercero también la tiene, continúa atrapada en el tintero —de Carbón o de Silicio— del que emanan estas reflexiones.