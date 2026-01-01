La Honduras querida

Roberto Flores Bermúdez

A inicios de su tercer siglo, la Honduras republicana se encuentra en un mundo cada vez más complejo. El orden mundial que sustentó las relaciones internacionales durante más de siete décadas, ha sido desplazado por intereses hegemónicos rivales en el paisaje multipolar de hoy. El populismo (de izquierda o de derecha) confronta, entre otros, los intereses globales y nacionales de comercio, inversión y seguridad, además de amenazar los valores y principios de la democracia.

El nuevo gobierno hondureño, que surge después de una administración autoritaria, ineficaz, deficitaria en lo social y bajo una elevada percepción de corrupción, incursionará en ese impredecible entorno global. En tal arena mundial el interés nacional se verá cara a cara con el de los demás. Es allí donde la búsqueda de denominadores comunes con los actores internacionales más significativos, convierte a la diplomacia hondureña en una herramienta esencial.

El programa de gobierno anunciado durante la campaña electoral apuntala cinco objetivos que ineludiblemente pasan a ser parte de la política exterior del país. Se trata de la gestión internacional de las inversiones, del desarrollo social, el fortalecimiento de la institucionalidad y la resiliencia ante el cambio ambiental. Los instrumentos principales de los cuales echar mano consisten en el apoyo de la cooperación internacional, los diálogos políticos regionales e internacionales, y las actuaciones en instituciones multilaterales.

Como resultado de la administración que se va, todo es prioritario en Honduras. Los mencionados objetivos habrán de ser abordados global y simultáneamente. El reto es de grandes proporciones y la actuación del gobierno tendrá que ser veloz y contundente desde el primer día.

Después de la experiencia de los últimos cuatro años, es de esperar que los mejores hondureños estén dispuestos a contribuir a sacar al país adelante, libres de sectarismos y favoritismos. Es encomiable promover una meritocracia donde el futuro de la nación prevalezca sobre cualquier otro interés. Va a llegar el momento en se volverá a respetar a nuestro país globalmente y enorgullecernos de ser de acá, de esta Honduras querida.