La historia siempre cobra, tarde o temprano y esta vez parece que no hay amparo que valga: Mejía ante convocatoria de Redondo

Tegucigalpa – La vicepresidenta electa, María Antonieta Mejía reaccionó esta tarde a la convocatoria al pleno por parte del jefe del Legislativo, Luis Redondo: “La historia siempre cobra, tarde o temprano… y esta vez parece que no hay amparo que valga”.

La diputada nacionalista señaló que “el ilegal vuelve con la misma maña de siempre: torcer la Constitución cuando el resultado no le gusta. Una creatividad jurídica admirable, si no fuera tan dañina”.

Remató su publicación en ‘X’ afirmando que “Redondo no respeta la voluntad del pueblo y menos la del pueblo sampedrano que ya le dijo claramente que no lo quiere de vuelta en el Congreso. Pero en vez de entenderlo, insiste, se victimiza y actúa con revancha, golpeando nuevamente a la democracia”.

Luis Redondo, pese a todo el poder que tenía como presidente del Legislativo, no logró ser reelecto como diputado, concitando el rechazo de los electores del departamento de Cortés.

[LEER] Redondo convoca al pleno para decidir si validan resultados electorales o hacen recuento total

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo convocó al pleno de ese poder del Estado para una sesión este jueves 08.01.2026. a las 3.00 de la tarde para conocer un informe sobre los resultados electorales de las elecciones generales de 2025.

Agregó que será el pleno de 128 diputados los que decidan si es válida la declaratoria de resultados electorales o si se somete al recuento de las más de 19 mil actas. La decisión es derivada de la comisión permanente que instaló Redondo a finales de 2025 y que la oposición política no reconoce. JS