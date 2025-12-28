La historia está llena de indignos gobernantes, dice Iglesia al recordar matanza ordenada por Herodes

Tegucigalpa – Aunque la matanza de los inocentes pudiera parecer un recurso literario algo exagerado, la biografía del rey Herodes lo muestra como alguien despiadado y desconfiado. Desgraciadamente la historia universal está llena de estos indignos gobernantes, indiferentes al sufrimiento de los pequeños y obsesionados por retener su reino, reflexionó hoy el sacerdote Patricio Larrosa, vicario de la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

Larrosa celebró la eucaristía en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel en sustitución del arzobispo José Vicente Nácher, quien atiende asuntos pastorales.

Durante la homilía el sacerdote expresó que este año el Evangelio de Mateo nos presenta a José, María y el Niño en una situación de peligro y pérdida como las que muchas familias sufren actualmente. Tras la confortante visita de los sabios, hay que salir, porque el recién nacido corre peligro por la ambición y crueldad de Herodes.

“No entienden que los reinos de este mundo son pasajeros y que el único que perdura es el Reino de Dios, al que todos debemos servir”, enfatizó.

Este domingo de la Sagrada Familia, como vemos, ilumina cuestiones muy cotidianas de nuestra experiencia familiar, agregó.

La falta de oportunidades, los ambientes inseguros, las situaciones de injusticia y otros factores son riesgos frecuentes que amenazan nuestras familias en Honduras, reflexionó.

“Frente a esto la fe recibida, los valores cristianos y el esfuerzo compartido, son fortalezas que embellecen nuestras casas y nos permiten seguir unidos y con esperanza”, caviló.

Jesús es el lazo que une y vincula nuestras familias. Que nunca falte la oración en común y la asistencia a misa en familia, como estamos haciendo en esta Navidad, cerró.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Mateo

Mt 2, 13-15. 19-23

Después de que los Magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo».

José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo.

Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño».

Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: Se le llamará nazareno. (RO)