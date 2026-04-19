La hegemonía del Bayern: su decimotercera Bundesliga en las últimas 14 temporadas

Redacción deportes – El título de este domingo del Bayern Múnich reforzó aún más la hegemonía del equipo bávaro en la Bundesliga a lo largo de su historia, con su trigésimo quinto éxito, pero aún más en los últimos tiempos, como el campeón de trece de las últimas catorce ligas germanas, con la única excepción del curso 2023-24.

El equipo entonces dirigido por Xabi Alonso ha sido el único que ha alterado la superioridad del conjunto más campeón de todos en la historia de la competición. Este domingo fue su trigésimo quinto título, aunque el primero no fue hasta 1968-69.

Desde el cambio de siglo, el Bayern ha ganado la Bundesliga en 20 de las 27 temporadas. Solo se le escaparon siete. Tres del Borussia Dortmund, una del Werder Bremen, una del Wolfsburgo, una del Stuttgart y la citada del Bayer Leverkusen.

En el cómputo global de la liga alemana, el Bayern aventaja en 26 títulos al segundo, el Nuremberg, con nueve. El Borussia Dortmund, tercero, ha logrado ocho. JS