La hazaña de Sinner pasa por Roma: sin Alcaraz y con el regreso de Djokovic

Roma – Roma acoge el ATP Masters 1000 y el WTA 1000, uno de los torneos más prestigiosos en tierra batida y antesala de Roland Garros, marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz, la posible hazaña de Jannik Sinner, la vuelta de Novak Djokovic y el sueño de la italiana Jasmine Paolini de repetir su gesta en casa.

Sinner, que juega como local y con la baja de su máximo rival en la cancha, puede lograr una hazaña que hasta ahora solo ha conseguido Djokovic, la de conquistar el ‘Career Golden Masters’, un logro reservado a quienes han ganado cada uno de los torneos ATP Masters 1.000.

Sinner, ante el único Masters que le falta

Sinner aterriza en Roma tras conquistar recientemente los Masters 1.000 de París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, lo que le convierte en el primer tenista en la historia en ganar cinco consecutivos.

El italiano ya ha ganado ocho de los nueve Masters 1,000 del calendario y Roma es el único que falta en su colección. Llega como gran favorito, con la posibilidad de evitar a Djokovic hasta una hipotética final y jugando en casa.

En su lado del cuadro aparecen nombres como Ben Shelton, posible rival en cuartos, y también podrían cruzarse en rondas avanzadas Andréi Rubliov, Daniil Medvédev o Flavio Cobolli.

La ausencia de Alcaraz, vigente campeón y ante quien cayó en la pasada edición en la final del torneo romano, le abrió el camino al de San Cándido, que atraviesa un estado de forma excepcional y se consolida como el gran favorito al título.

El italiano encadena 23 victorias consecutivas en 2026 y suma 28 triunfos seguidos en torneos Masters 1000 desde París 2025. Tras su paso por Madrid, lidera el ranking con 14.350 puntos, 1.390 más que Carlos Alcaraz.

El regreso de Djokovic

Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico y finalista en doce ocasiones, regresa al torneo tras su ausencia el año pasado. El serbio podría medirse en cuartos con Lorenzo Musetti o Jiri Lehecka, y en semifinales con jugadores como Alex de Miñaur, Alexander Zverev o incluso el joven español Rafael Jódar.

La vuelta del serbio supone el fin de la primera ausencia en Roma desde 2007 y representa uno de los principales focos de interés a esta edición del Masters 1,000 de Roma.

Una eventual final entre la leyenda del tenis y Sinner se plantea como uno de los duelos más esperados del circuito si ambos avanzan a la final del torneo.

Ambos se vieron las caras en el pasado en finales ATP; la primera, en Turín en 2023, donde Djokovic venció a Sinner para proclamarse campeón, y la segunda en octubre de 2024 en Shanghái, en la que el italiano se impuso al serbio.

También destaca la presencia de la joven sensación española Rafael Jódar, número 34 del mundo, que accederá al torneo como cabeza de serie debido a las bajas anunciadas, y que llega tras una destacada actuación en Madrid, donde alcanzó los cuartos de final y cayó ante Sinner, después de imponerse previamente al australiano Alex de Miñaur.

Italia, protagonista también en el cuadro femenino

En el plano femenino, en el WTA 1,000, la última campeona fue la italiana Jasmine Paolini, que superó en la final a la estadounidense Coco Gauff, haciendo historia al convertirse en la primera italiana en lograr el título en 40 años, desde el triunfo de Raffaella Reggi en 1985.

En la presente edición, Paolini vuelve a competir en casa y ha quedado encuadrada en el mismo lado que la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La líder del ránking podría cruzarse en su camino con nombres como Amanda Anisimova, Mirra Andreeva, Coco Gauff y la propia Paolini en las rondas decisivas.

El Foro Itálico, un imponente complejo deportivo en la capital italiana que vuelve a acoger una nueva edición del campeonato masculino y femenino, se convierte un año más en el punto de encuentro entre el tenis y la belleza de la ‘Ciudad Eterna’.

Y será este año el doble de grande que en ediciones anteriores, con 20 hectáreas frente a las 10 habituales y un total de 21 pistas, cuatro más que en 2024 y dos más que en 2025

La capacidad diaria pasará de 33,000 a 55,000 espectadores y la organización aspira a alcanzar en torno a 400,000 asistentes durante el torneo. EFE