La gente tiene temor y eso ahuyenta la inversión, refiere empresaria 

Tegucigalpa – La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, reflexionó hoy que la gente tiene temor y esa inseguridad tanto personal como jurídica ahuyenta la inversión.

En ese orden, manifestó su preocupación por los niveles de inseguridad que enfrenta Honduras y el impacto que esta situación genera en la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

“Es tan importante proveer seguridad ciudadana como, sobre todo, la seguridad jurídica, porque eso es lo que hace que vengan inversiones tanto nacionales como extranjeras”, razonó.

Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como feminicidios o masacres.

“Con todo esto que hemos estado viviendo, la gente tiene temor. Me impresiona que a cierta hora de la noche ya no veo un alma en las calles, y eso es por el temor”, manifestó.

En ese sentido, consideró que la imagen del país definitivamente se ve afectada con estos índices de inseguridad y por eso urge resolverlo.

“Yo creo que todos debemos ayudar como los expertos lo saben. Estos temas no se resuelven de la noche a la mañana y es importante un diálogo al respecto con las personas especializadas en el tema”, concluyó. (RO)