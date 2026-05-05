La gente no los abandonó, 1 de Mayo escenografía de un fracaso.

Por Alma Adler

Llegó con el sombrero. Naturalmente. Manuel Zelaya Rosales es un personaje que cualquier novelista latinoamericano hubiera reconocido sin necesidad de presentación: el caudillo criollo que descubrió tarde que los pobres son más útiles como discurso que como proyecto, y que un ganadero de Olancho puede reinventarse como profeta de la redención con el aditamento correcto. El sombrero es su gramática. Sin él no habría relato. Sin él sería simplemente lo que es: un político de la vieja escuela que aprendió a hablar de izquierda porque era más rentable que seguir hablando de ganado. El poder formal lo ocupó otro. Él prefirió el sombrero — más cómodo, menos auditable.

El 1 de mayo Zelaya no caminó, no sudó, no se mezcló con la columna de obreros que avanzaba bajo el sol de Tegucigalpa. Llegó como llegan los que confunden la presencia con la representación, contempló la marcha desde la ventanilla como contempla un “rey” su propio desfile, y entonces alguien sin nombre ni cargo se acercó al vehículo y le gritó a centímetros del rostro lo que en estos últimos años habían acumulado: fuera políticos. El heredero autoproclamado de Morazán respondió con la única frase que le quedaba: “la gente nos abandonó.”

No. La gente los juzgó.

LIBRE no encontró en los pobres un destinatario: encontró un recurso. LIBRE no gobernó para los pobres: los requirió. Los requirió como legitimidad, como coartada, como escudo contra la rendición de cuentas. Cada vez que alguien cuestionó los resultados, ahí estaba el pueblo — invocado, abstracto, infalible — para responder por un gobierno que no tenía otra defensa. El Estado como patrimonio. La familia como estructura de poder. El discurso de los pobres para administrar los beneficios de los que ya no lo son.

Quien abandona se va en silencio. Entre el abandono y el juicio hay una distancia moral que LIBRE nunca quiso cruzar porque cruzarla obligaba a mirarse — y lo que había en el espejo no era el paladín sino el parodista. No la refundación sino la repetición. No Morazán sino su caricatura: el gesto sin la sustancia, el sombrero sin la espada, la tribuna sin el sacrificio.

Hay una diferencia entre el caudillo que fracasa por circunstancias y el que fracasa por constitución. Zelaya — quien gobernó, a todas luces, desde atrás de las bambalinas — y LIBRE pertenecen a la segunda. No gobernaron mal por mala suerte ni por la injerencia de Trump ni por los cincuenta mil mensajes difundidos en redes sociales que, según el oficialismo, habrían manipulado el voto — argumento nunca probado — para torcer el libre albedrío de los hondureños. Gobernaron mal porque nunca tuvieron ni el programa ni la capacidad ni la formación para hacer otra cosa. La demagogia no es un estilo de gobierno: es su sustituto. Y LIBRE la elevó a sistema, con la coartada perfecta — hablar en nombre de los pobres — mientras construía desde el Estado una nueva casta que descubrió el presupuesto público como quien descubre una herencia inesperada.

El nepotismo no fue exceso sino doctrina. La captura institucional que denunciaron durante años en la oposición se convirtió, desde el poder, en manual de operaciones. Los ministerios, las embajadas, las juntas directivas: geometría del clan aplicada con la naturalidad de quien gobierna entre los suyos. Y el lenguaje de la revolución intacto todo el tiempo, como sombrero en la caja de cristal, mientras Honduras seguía igual o peor en los indicadores que de verdad importan: empleo formal, seguridad, inversión, movilidad social real.

Ese es el escándalo que América Latina no ha terminado de procesar: que LIBRE no fue derrotado por la derecha sino por su propia incompetencia. En Honduras no hubo golpe externo ni derrota heroica: hubo un gobierno que dilapidó en menos de un mandato la legitimidad que la resistencia había tardado años en construir, y que llegó al 30 de noviembre con tan solo un 19% de electores, que no alcanzó ni para la derrota digna.

La lección no admite eufemismos: Honduras y la región no necesitan otro caudillo con sombrero. Necesitan Estado. Necesitan funcionarios que sepan lo que hacen e instituciones que sobrevivan a sus fundadores. Necesitan políticas públicas evaluadas por resultados, no por consignas. La demagogia es cara — la pagan siempre los mismos, los que no tienen con qué protegerse de ella. Mientras un gobierno gesticulaba frente a las cámaras invocando a Morazán, los hondureños seguían emigrando, el crimen seguía operando y el Estado seguía siendo lo que ha sido casi siempre: una ventanilla de favores para quien sabe llegar.

Hay una tradición larga en esto. América Latina lleva dos siglos produciendo el mismo personaje: el hombre que llega con un relato de redención, gobierna para sí mismo con el vocabulario de los otros, y cuando cae — porque siempre cae — descubre con genuina sorpresa que el pueblo no era suyo. No lo traicionaron: simplemente dejó de serles útil. El caudillo nunca lo entiende porque nunca quiso entenderlo. Esa es la mala fe perfecta: no la del que miente a sabiendas, sino la del que ha construido su existencia entera sobre la decisión de no saber.

Debajo del discurso revolucionario siempre hubo voluntad de conservar — el poder, el clan, el relato, el sombrero. Lo que LIBRE llamó refundación fue, en el fondo, el más viejo de los instintos: quedarse. Y cuando ya no pudieron quedarse, el “revolucionario” mostró lo que la narrativa latinoamericana sabe desde siempre: que el caudillo de izquierda y el de derecha comparten el mismo miedo, la misma arrogancia y el mismo asombro cuando el pueblo, harto, decide que ya es suficiente.

Morazán murió de frente, sin vehículo, sin ventanilla.

La historia, esta vez, no necesitó intérprete.