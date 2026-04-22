“La gente está entre pagar servicios o comprar comida”, lamenta dirigente obrero

Tegucigalpa – El dirigente obrero, José Luis Baquedano, advirtió que “la gente está entre pagar servicios o comprar comida”.

En ese contexto, afirmó que más de medio millón de trabajadores esperan el ajuste al nuevo salario mínimo.

“No se puede seguir postergando este proceso y si no hay consenso debe pasar al Ejecutivo”, acotó el dirigente obrero.

Los costos se trasladan a los bienes y servicios y el trabajador gasta más y consume menos, explicó.

El alza en los combustibles impacta la economía de los trabajadores, añadió.

Lo anterior provoca que la gente esté entre pagar servicios o comprar comida, insistió.

La propuesta obrera ronda entre un ajuste entre 6% y 8%. “Son porcentajes accesibles que darían un alivio”, zanjó. (RO)