La gente debe entender que no puede seguir con mismos patrones de consumo: Marlon Lara

Tegucigalpa – Consultado por periodistas sobre las medidas del Gobierno para reducir el impacto de la escalada de precios en los combustibles, el diputado Marlon Lara, del Partido Liberal de Honduras, señaló este domingo que la gente debe entender que no puede seguir con los mismos patrones de consumo.

El parlamentario que también forma parte de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, señaló que la gente no puede seguir con los mismos patrones de consumo de energía, combustible y movilización.

Entre tanto, aceptó que el Gobierno tiene la obligación de preparar un plan de contingencia.

“Son una serie de medidas y el mismo ciudadano tiene que entender que tiene que cambiar sus patrones de vida y su hábitos”, acotó el parlamentario.

Una acción podría ser que la gente haga sus actividades en las horas de menor consumo de energía, ejemplificó.

“El Gobierno debe impulsar el teletrabajo y también se podría organizar a los diputados, por ejemplo si somos 40 diputados en el departamento de Cortés entre propietarios suplentes, todos podemos viajar en un solo carro, si nos organizamos”, razonó.

Honduras reporta a partir de las seis de la mañana de este lunes un nuevo aumento en el precio de los combustibles, el galón de gasolina superior alcanzará los 138.33 lempiras, según la nueva estructura de precios.

La gasolina regular se incrementa 3.06 lempiras, es decir que ahora se cancelará en bomba a 125.61 lempiras por galón.

El queroseno tendrá un alza de 1.67 lempiras, llegando a un valor de 144.33 lempiras por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más consumido en Honduras, es el que más incremento refleja con 4.46 lempiras, y ahora se pagará en las estaciones gasolineras a 140.09 lempiras por galón. (RO)