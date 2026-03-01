La gente celebra la muerte de Ali Jameneí en Nueva York

Foto del díaLa gente celebra la muerte de Ali Jameneí en Nueva YorkPor: Proceso Digital1 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión NEW YORK (United States), 01/03/2026.- People hold flags and signs during a 'Freedom for Iran' protest in New York, New York, USA, 01 March 2026. Iran officially confirmed on 01 March that Iranian Supreme Leader Ali Khamenei was killed in a joint US-Israeli military operation conducted on 28 February 2026. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVALa gente sostiene banderas y carteles durante una protesta por la «Libertad para Irán» en Nueva York, Nueva York, EEUU. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA Noticias recientes InternacionalesChina condena la muerte de Jameneí por «violar la soberanía y la seguridad» de Irán InternacionalesHizbulá ataca Israel desde el Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos SaludMédicos residentes amenazan con asambleas informativas para el martes si no hay pago NacionalesAbogado laboral cuestiona a algunos dirigentes obreros por oponerse a Ley de Empleo Parcial, y no ofrecer soluciones NacionalesInjupemp revisa préstamos y estados de cuenta de sus afiliados