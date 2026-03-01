Foto del día

La gente celebra la muerte de Ali Jameneí en Nueva York

Por: Proceso Digital
NEW YORK (United States), 01/03/2026.- People hold flags and signs during a 'Freedom for Iran' protest in New York, New York, USA, 01 March 2026. Iran officially confirmed on 01 March that Iranian Supreme Leader Ali Khamenei was killed in a joint US-Israeli military operation conducted on 28 February 2026. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

La gente sostiene banderas y carteles durante una protesta por la «Libertad para Irán» en Nueva York, Nueva York, EEUU. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

