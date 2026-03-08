La fuerza y la voluntad de las mujeres son más fuertes que el miedo, reflexionan consejeras del CNE

Tegucigalpa – Este Domingo 08.03.2026. las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, enviaron un mensaje en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ambas coincidieron en afirmar que “la fuerza y la voluntad de las mujeres son más fuertes que el miedo”.

La presidenta del CNE, Paola Hall señaló que en el Día Internacional de la Mujer “se debe recordar que defender la democracia hondureña implicó enormes riesgos”.

Agregó que “los enemigos del sistema democrático desplegaron todo su poder intentando silenciar nuestra voz, quebrar nuestra voluntad y detenernos. Fracasaron”.

Puntualizó que “olvidaron que la fuerza y la voluntad de las mujeres son más fuertes que el miedo. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semilla…”.

De su lado, Cossette López enfatizó: “¡Más fuertes que el miedo! ¡Feliz día Internacional de la Mujer!”.

Recién el Congreso Nacional aprobó un reconocimiento para las dos consejeras del CNE, igualmente otorgó un permiso para que ocupen cargos diplomáticos sin perder sus cargos en el órgano electoral. JS