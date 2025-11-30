La fuerza aérea de Venezuela celebra una exposición en medio de las tensiones con EEUU

Maracay (Venezuela) – La Aviación Militar Bolivariana (AMB) de Venezuela celebra este fin de semana la Expo Aeronáutica Industrial 2025, con motivo del 105 aniversario de fundación de esta institución, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Francisco Gamboa, maestro de ceremonia de la Aviación, explicó a EFE que la exposición tiene como objetivo el «disfrute» de la familia venezolana, con exhibición de aviones militares y el lanzamiento de paracaidistas bajo la modalidad de caída libre y salto táctico.

Aunque el funcionario militar reiteró que el evento no tiene tintes políticos ni se relaciona con la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el objetivo también es poder mantenerse unidos a «pesar del asedio».

«Nosotros estamos aquí en paz, en tranquilidad, gracias a los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», sostuvo.

Gamboa dijo que la FANB está unida y cohesionada para seguir elevando la fuerza operacional, las bases militares, «en defensa de la patria y resguardo de la soberanía».

«Estamos preparados en todo momento, en todo tiempo, de día, de noche, con todo el personal, con la capacidad operacional, en una fusión popular, militar, policial», expresó.

El pasado jueves, Maduro afirmó confiar en la victoria en caso de que su país se declare como «república en armas», en medio de la tensión con EE.UU. a raíz de su despliegue militar, visto por el gobernante como una «amenaza» para sacarlo del poder, y ordenó a los miembros de la fuerza aérea estar «alertas y listos».

En un mensaje a la AMB por su 105 aniversario de fundación, el mandatario pidió «estar siempre imperturbables», alertas, listos y dispuestos a defender los derechos de la nación suramericana.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth: «A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», sin aclarar ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió «con absoluta contundencia» el mensaje de Trump y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación.

Además, el Ejecutivo de Maduro denunció «ante el mundo» que tales afirmaciones «representan una amenaza explícita de uso de fuerza», que, asegura, está «prohibida de forma clara e inequívoca» por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un «intento de intimidación».

«Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional», agregó en un comunicado publicado por la Cancillería. JS