“La frontera está más vigilada y reforzada que nunca”, recuerda a hondureños embajada de EEUU

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos recordó a los hondureños a través de su consulado en Tegucigalpa que “la frontera está más vigilada y reforzada que nunca”.

La frontera está más vigilada y reforzada que nunca, y quienes intentan cruzar pueden enfrentar consecuencias graves, indicó la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

No confíes en los videos que circulan en TikTok mostrando supuestos cruces “seguros” hacia Estados Unidos. Promocionan viajes en lancha por el Río Bravo o pasos por Ciudad Juárez, pero todo es mentira.



La frontera está más vigilada y reforzada que nunca, y quienes intentan… pic.twitter.com/n8TQSdSJnw — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) December 19, 2025

También pidió a los hondureños no creer en los videos de TikTok que muestran cruces seguros de la frontera.

No confíes en los videos que circulan en TikTok mostrando supuestos cruces “seguros” hacia Estados Unidos. Promocionan viajes en lancha por el Río Bravo o pasos por Ciudad Juárez, pero todo es mentira, acentuó la embajada norteamericana en sus redes sociales.

Lo anterior forma parte de una campaña institucional que busca desincentivar la migración irregular. (RO)