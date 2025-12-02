La Fiscalía pide cárcel para el hijo de Petro por corrupción cuando fue diputado

Bogotá – La Fiscalía colombiana solicitó este martes enviar a la cárcel a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntos actos de corrupción en contratos y apropiación de dinero cuando se desempeñaba como diputado del departamento del Atlántico.

«Esta delegada solicita a su señoría se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Nicolás Fernando Petro Burgos», dijo la fiscal Lucy Laborde en la audiencia realizada en el Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla, la capital departamental.

Los delitos están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos (unos 29.000 dólares) mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico, entre 2020 y 2023.

Según la fiscal Laborde, Petro Burgos conocía lo que estaba haciendo y «tenía la capacidad de comprender su ilicitud. También conoció y comprendió que estaba mostrando su interés en esos contratos» que se realizaron a través de una ONG.

La funcionaria recalcó que el hijo de Petro influyó «activamente» para obtener, conocer, y dirigir contratos en los cuales tuvo interés.

El juez debe decidir si accede o no a la petición de la Fiscalía. Por este mismo caso, Petro Burgos enfrenta un juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

El caso tiene un alto impacto mediático por tratarse del hijo del mandatario y por avanzar simultáneamente con otro proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con ingresos presuntamente recibidos para la campaña presidencial de 2022.

Después de ser detenido en julio de 2023, el hijo de Petro reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero para la campaña de su padre de exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

La Fiscalía asegura que el hijo del presidente «ocultó y encubrió» sumas de hasta 500 millones de pesos (unos 119.000 dólares) entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre los controvertidos donantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de Petro, aunque su hijo aseguró después en una entrevista que el mandatario no lo sabía. JS