La FIFA quita la autoría del gol de Catar a Khoukhi y lo da a Muheim en propia puerta

Redacción deportes – La FIFA ha concedido oficialmente la autoría del histórico gol que dio el empate a Catar frente a Suiza en el tiempo añadido del partido del Grupo B al defensa Miro Muheim, en propia puerta, y se lo arrebató al capitán del conjunto de Julen Lopetegui, Boualem Khoukhi.

A punto de terminar el partido, Khoukhi se elevó junto a Muheim para rematar un centro desde la izquierda, batir a Gregor Kobel y proporcionar a su selección el primer punto en la historia de los campeonatos del Mundo. Un momento histórico y un héroe, Khoukhi, al que inicialmente se le atribuyó la diana.

Pero tras comprobar la acción, la FIFA terminó por considerarlo en propia puerta, de Miro Muheim, defensa del Hamburgo alemán. Según el organismo, el remate de Khoukhi rebotó en Muheim y por tanto, a él le pertenece la autoría.

Khoukhi, un fijo en la selección de Catar, con más de cien partidos internacionales, de origen argelino y nacionalizado catarí que milita en el Al Sadd, se erigió en un héroe con el tanto que al final no fue suyo y que le arrebató la FIFA después.

El tanto de Muheim es el segundo autogol en lo que va de Mundial después de el del paraguayo Damián Bobadilla frente a Estados Unidos. EFE