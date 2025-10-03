La FIFA presenta en Guadalajara a ‘Trionda’, el balón del Mundial 2026

Guadalajara (México) – La FIFA presentó este viernes en México a ‘Trionda’, el balón oficial del Mundial 2026, que será disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

El esférico fue dado a conocer en la inauguración del pabellón mundialista ‘alma del mundial’ en Guadalajara, una de las ciudades sedes del torneo.

Jurgen Mainka, Chief Officer México del Mundial 2026, destacó la tradición futbolística de Guadalajara, que será sede mundialista por tercera ocasión y cuyos preparativos avanzan de manera sólida a ocho meses de albergar 4 de los 104 partidos programados.

“El pabellón que hoy inauguramos refleja justamente como el fútbol forma parte del alma jalisciense y de nuestra comunidad y de nuestro orgullo. Es muy importante recalcar que esta sede va a pasos muy firmes con la planeación, en coordinación detallada con FIFA, para recibir al mundo entero”, aseguró.

El pabellón exhibirá un balón en tamaño natural y una réplica de un metro de diámetro para que el público lo conozca y pueda llevarse un recuerdo, además de mostrar objetos y fotografías de los mundiales de 1970 y 1986.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, estado del que Guadalajara es la capital, dio a conocer que aunque la FIFA presentó en Estados Unidos y Canadá el balón, decidió posponer esta actividad en México hasta este viernes por respeto a la conmemoración del 57 aniversario del asesinato de estudiantes en Tlatelolco del jueves 2 de octubre.

“Por un respeto de la FIFA a la conmemoración del 2 de octubre, se decidió que ayer no se hiciera esta presentación en México y la presentación se está haciendo aquí. Somos la primera sede entre México, Estados Unidos y Canadá en presentar un pabellón del mundial (con el balón)”, afirmó.

Lemus anunció que la FIFA confirmará en los próximos días que el Estadio Guadalajara será sede de dos partidos de la repesca para el Mundial 2026 en el que participarán seis selecciones en marzo.

“Podrían ser entre marzo y abril, pero sí, lo más probable es que sean dos partidos de repechaje para el Estadio Guadalajara y dos para el de Monterrey, espero que en 15 días más podemos tener la confirmación de FIFA”, adelantó.

El estadio Guadalajara será escenario de cuatro encuentros de la fase eliminatoria del Mundial correspondiente a los grupos A, K y H, entre ellos uno de la selección mexicana, el 18 de junio. EFE