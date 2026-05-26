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La FIFA oficializa Tijuana (México) como campo base de Irán

Por: EFE

Madrid.- La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).

La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación iraní, así como explicó la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá, y 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán a otras tantas selecciones.

Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.

Las poblaciones que no albergarán partidos pero sí selecciones son New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas comenzó oficialmente en 2024, al comunicar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, relación que según la FIFA se acotó y mejoró durante 2025.

Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.

Instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales del Mundial 2026:

Federación miembro participanteCiudadInstalación de entrenamiento
ArgeliaKansas CityUniversidad de Kansas
ArgentinaKansas CityCentro de entrenamiento del Sporting KC
AustraliaBahía de San FranciscoInstalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul
AustriaGoletaHarder Stadium de la UC en Santa Bárbara
BélgicaRentonCentro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC
Bosnia y HerzegovinaSandyEstadio RSL
BrasilNueva York Nueva JerseyInstalaciones de entrenamiento de Columbia Park
CanadáVancouverNational Soccer Development Centre
Costa de MarfilFiladelfiaPhiladelphia Union
RD del CongoHoustonHouston Training Center
ColombiaGuadalajaraAcademia del Atlas FC
Cabo VerdeTampaWaters Sportsplex
CroaciaAlexandriaInstituto episcopal
CurasaoBoca RatónUniversidad Atlántica de Florida
ChequiaDallasMansfield Multipurpose Stadium
EcuadorColumbusCentro de rendimiento del Columbus Crew
EgiptoSpokaneUniversidad Gonzaga
InglaterraKansas CitySwope Soccer Village
EspañaChattanoogaEscuela Baylor
FranciaBostonUniversidad Bentley
AlemaniaWinston-SalemUniversidad Wake Forest
GhanaBostonUniversidad Bryant
HaitíNueva York Nueva JerseyUniversidad Stockton
IránTijuanaCentro Xoloitzcuintle
IrakGreenbrier CountyThe Greenbrier Sports Performance Centre
JordaniaPortlandUniversidad de Portland
JapónNashvilleNashville SC
República de CoreaGuadalajaraChivas Verde Valle
Arabia SaudíAustinEstadio del Austin FC
MarruecosNueva York Nueva JerseyThe Pingry School
MéxicoCiudad de MéxicoCentro de Alto Rendimiento (CAR)
Países BajosKansas CityInstalación de entrenamiento del KC Current
NoruegaGreensboroUNC Greensboro
Nueva ZelandaSan DiegoEstadio Torero de la Universidad de San Diego
PanamáNew TecumsethNottawasaga Training Site
ParaguayBahía de San FranciscoSpartan Soccer Complex
PortugalPalm Beach GardensGardens North County District Park
CatarSanta BárbaraWestmont College
SudáfricaPachucaCF Pachuca: Universidad del Fútbol
EscociaCharlotteCharlotte FC
SenegalNueva York Nueva JerseyUniversity Rutgers
SuizaSan DiegoSDJA
SueciaDallasEstadio del Dallas FC
TúnezMonterreyCentro de entrenamiento del Rayados
TurquíaMesaArizona Athletic Grounds
UruguayCancúnMayakoba Training Center, Cancún
Estados UnidosIrvineComplejo deportivo Great Park
UzbekistánAtlantaCentro de entrenamiento del Atlanta United

EFE/ir

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